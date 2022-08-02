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В Грузии состоялись похороны погибших в авиакатастрофе в Гудаури – видео
В Грузии состоялись похороны погибших в авиакатастрофе в Гудаури – видео
В Грузии состоялась траурная церемония прощания с погибшими в результате авиакатастрофы в Гудаури. Смотрите видео с траурной церемонии, которая прошла в... 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T15:17+0400
2022-08-02T15:17+0400
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На панихиду пришли тысячи людей. Среди них были коллеги погибших - врачи, пограничники, спасатели, военные, а также представители руководства Грузии, деятели культуры, обычные граждане.Похороны погибших состоялись с воинскими почестями. Их семьям правительство выплатит по 100 тысяч лари ($34 тыс.). 29 июля вертолет пограничной полиции МВД Грузии отправился на операцию по спасению упавших в Гудаури парапланеристов и потерпел крушение. Погибли все находившиеся на борту вертолета восемь человек.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, траур, гудаури, видео
В Грузии состоялись похороны погибших в авиакатастрофе в Гудаури – видео
15:17 02.08.2022 (обновлено: 15:44 02.08.2022)
В Грузии состоялась траурная церемония прощания с погибшими в результате авиакатастрофы в Гудаури. Смотрите видео с траурной церемонии, которая прошла в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба
На панихиду пришли тысячи людей. Среди них были коллеги погибших - врачи, пограничники, спасатели, военные, а также представители руководства Грузии, деятели культуры, обычные граждане.
Похороны погибших состоялись с воинскими почестями. Их семьям правительство выплатит по 100 тысяч лари ($34 тыс.). 29 июля вертолет пограничной полиции МВД Грузии отправился на операцию по спасению упавших в Гудаури парапланеристов и потерпел крушение. Погибли все находившиеся на борту вертолета восемь человек.