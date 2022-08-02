https://sputnik-georgia.ru/20220802/v-gruzii-sostoyalis-pokhorony-pogibshikh-v-aviakatastrofe-v-gudauri---video-269129601.html

В Грузии состоялись похороны погибших в авиакатастрофе в Гудаури – видео

В Грузии состоялись похороны погибших в авиакатастрофе в Гудаури – видео

В Грузии состоялась траурная церемония прощания с погибшими в результате авиакатастрофы в Гудаури. Смотрите видео с траурной церемонии, которая прошла в... 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T15:17+0400

2022-08-02T15:17+0400

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На панихиду пришли тысячи людей. Среди них были коллеги погибших - врачи, пограничники, спасатели, военные, а также представители руководства Грузии, деятели культуры, обычные граждане.Похороны погибших состоялись с воинскими почестями. Их семьям правительство выплатит по 100 тысяч лари ($34 тыс.). 29 июля вертолет пограничной полиции МВД Грузии отправился на операцию по спасению упавших в Гудаури парапланеристов и потерпел крушение. Погибли все находившиеся на борту вертолета восемь человек.

гудаури

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