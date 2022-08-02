https://sputnik-georgia.ru/20220802/v-parlamente-gruzii-obsuzhdayut-usilenie-kontrolya-za-pravitelstvom-269140927.html

В парламенте Грузии обсуждают усиление контроля за правительством

В парламенте Грузии обсуждают усиление контроля за правительством

С подключением оппозиции и гражданского общества создали группу для обсуждения конкретных изменений, заявил вице-спикер парламента 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T22:14+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. В парламенте Грузии создана группа для работы над поправками в регламент для усиления контролирующих функций законодательного органа.В парламенте Грузии с июля идет процесс выполнения 12 условий Еврокомиссии для получения страной статуса кандидата в РС. Процесс подразумевает создание различных рабочих групп, которые займутся подготовкой поправок по каждому из пунктов. Все изменения должны быть приняты парламентом до 1 января 2023 года.В составе рабочей группы уже готовы работать представители оппозиционной партии "Граждане" и даже выдвинули свое предложение об изменении регламента"Есть много направлений, которые нужно усилить в парламенте, особенно я бы выделил частоту визитов премьер-министра в парламент. Я считаю, что премьер-министр должен гораздо чаще приходить в парламент", - сказал депутат от партии Леван Иоселиани.Согласно регламенту парламента, премьер-министр отчитывается о проделанной работе раз в год, также он может прийти в парламент по запросу группы депутатов в рамках интерпеляции, чтобы дать ответ на конкретные вопросы депутатов.

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грузия, новости, политика, арчил талаквадзе