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В парламенте Грузии обсуждают усиление контроля за правительством
В парламенте Грузии обсуждают усиление контроля за правительством
С подключением оппозиции и гражданского общества создали группу для обсуждения конкретных изменений, заявил вице-спикер парламента 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T22:14+0400
2022-08-02T22:14+0400
2022-08-02T22:46+0400
грузия
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арчил талаквадзе
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ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. В парламенте Грузии создана группа для работы над поправками в регламент для усиления контролирующих функций законодательного органа.В парламенте Грузии с июля идет процесс выполнения 12 условий Еврокомиссии для получения страной статуса кандидата в РС. Процесс подразумевает создание различных рабочих групп, которые займутся подготовкой поправок по каждому из пунктов. Все изменения должны быть приняты парламентом до 1 января 2023 года.В составе рабочей группы уже готовы работать представители оппозиционной партии "Граждане" и даже выдвинули свое предложение об изменении регламента"Есть много направлений, которые нужно усилить в парламенте, особенно я бы выделил частоту визитов премьер-министра в парламент. Я считаю, что премьер-министр должен гораздо чаще приходить в парламент", - сказал депутат от партии Леван Иоселиани.Согласно регламенту парламента, премьер-министр отчитывается о проделанной работе раз в год, также он может прийти в парламент по запросу группы депутатов в рамках интерпеляции, чтобы дать ответ на конкретные вопросы депутатов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, арчил талаквадзе
В парламенте Грузии обсуждают усиление контроля за правительством
22:14 02.08.2022 (обновлено: 22:46 02.08.2022)
С подключением оппозиции и гражданского общества создали группу для обсуждения конкретных изменений, заявил вице-спикер парламента
ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. В парламенте Грузии создана группа для работы над поправками в регламент для усиления контролирующих функций законодательного органа.
В парламенте Грузии с июля идет процесс выполнения 12 условий Еврокомиссии для получения страной статуса кандидата в РС. Процесс подразумевает создание различных рабочих групп, которые займутся подготовкой поправок по каждому из пунктов. Все изменения должны быть приняты парламентом до 1 января 2023 года.
"Мы с подключением оппозиции и гражданского общества создали группу для обсуждения конкретных изменений, которые сделают Регламент парламента еще более действенным, а процесс работы парламента еще более эффективным", - сказал вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.
В составе рабочей группы уже готовы работать представители оппозиционной партии "Граждане" и даже выдвинули свое предложение об изменении регламента
"Есть много направлений, которые нужно усилить в парламенте, особенно я бы выделил частоту визитов премьер-министра в парламент. Я считаю, что премьер-министр должен гораздо чаще приходить в парламент", - сказал депутат от партии Леван Иоселиани.
Согласно регламенту парламента, премьер-министр отчитывается о проделанной работе раз в год, также он может прийти в парламент по запросу группы депутатов в рамках интерпеляции, чтобы дать ответ на конкретные вопросы депутатов.