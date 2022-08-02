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В США заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"* в Афганистане
В США заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"* в Афганистане
Удар по дому, где базировался боевик, был нанесен при помощи беспилотного летательного аппарата с разрешения президента США 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Американские власти 30 июля провели контртеррористическую операцию в Афганистане, в результате которой им удалось ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, который управлял группировкой после смерти Усамы бен Ладена.Информацию о спецоперации предоставила общественности высокопоставленная представительница Белого дома на специальном брифинге, передает РИА Новости.Как уточнила представительница Белого дома, речь идет об Аймане аз-Завахири, который в прошлом занимал должность заместителя Усамы бен Ладена. После убийства "террориста номер один" в 2011 году аз-Завахири возглавил группировку и руководил ею все эти годы, добавила американская чиновница.Она сообщила, что удар по дому, где базировался боевик, был нанесен при помощи беспилотного летательного аппарата с разрешения президента США.Представительница уточнила, что Вашингтон не уведомлял движение "Талибан"** о намерении провести эту операцию. По ее словам, США полагались на собственные источники и разведывательные данные, которые позволили американскому руководству "вмешаться и успешно достичь поставленных задач".При этом представительница властей США выразила уверенность, что "Талибан"** знал о местонахождении аз-Завахири в Афганистане, несмотря на более ранние заверения о том, что движение не располагает такой информацией. В Вашингтоне, по словам чиновницы, "тщательно взвесили" возможные последствия спецоперации для перспектив развития отношений с "Талибаном"**.Говоря о возможности причинения в результате удара США сопутствующего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре, представительница Белого дома заявила, что никто кроме самого террориста в ходе спецоперации не пострадал.* – Запрещенная в России террористическая организация** – Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность
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новости, сша, афганистан, в мире, вашингтон, оон
В США заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды"* в Афганистане
Удар по дому, где базировался боевик, был нанесен при помощи беспилотного летательного аппарата с разрешения президента США
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Американские власти 30 июля провели контртеррористическую операцию в Афганистане, в результате которой им удалось ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, который управлял группировкой после смерти Усамы бен Ладена.
Информацию о спецоперации предоставила общественности высокопоставленная представительница Белого дома на специальном брифинге, передает РИА Новости
.
"Тридцатого июля в 21:48 по Североамериканскому восточному времени, или в 06:18 утра 31 июля по кабульскому времени США провели высокоточную контртеррористическую операцию в Кабуле по указанию американского президента. Операция была направлена против лидера "Аль-Каиды"* и привела к его уничтожению", – заявила представительница американской администрации.
Как уточнила представительница Белого дома, речь идет об Аймане аз-Завахири, который в прошлом занимал должность заместителя Усамы бен Ладена. После убийства "террориста номер один" в 2011 году аз-Завахири возглавил группировку и руководил ею все эти годы, добавила американская чиновница.
Она сообщила, что удар по дому, где базировался боевик, был нанесен при помощи беспилотного летательного аппарата с разрешения президента США.
Представительница уточнила, что Вашингтон не уведомлял движение "Талибан
"** о намерении провести эту операцию. По ее словам, США полагались на собственные источники и разведывательные данные, которые позволили американскому руководству "вмешаться и успешно достичь поставленных задач".
При этом представительница властей США выразила уверенность, что "Талибан"** знал о местонахождении аз-Завахири в Афганистане, несмотря на более ранние заверения о том, что движение не располагает такой информацией. В Вашингтоне, по словам чиновницы, "тщательно взвесили" возможные последствия спецоперации для перспектив развития отношений с "Талибаном"**.
Говоря о возможности причинения в результате удара США сопутствующего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре, представительница Белого дома заявила, что никто кроме самого террориста в ходе спецоперации не пострадал.
* – Запрещенная в России террористическая организация ** – Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность