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Власти Тбилиси вернули земельный участок в районе Дигоми
Власти Тбилиси вернули земельный участок в районе Дигоми
Не исключено, что земельный участок будет передан Федерации футбола Грузии 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T13:42+0400
2022-08-02T13:42+0400
2022-08-02T13:58+0400
грузия
новости
каха каладзе
михаил месхи
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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Участок земли площадью в 13 тысяч квадратных метров в Дигомском массиве Тбилиси возвращен в собственность государства, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.По словам мэра, участок земли в Дигомском массиве принадлежал ООО "Висол Петролиум Джорджия". После переговоров с министерством экономики участок был передан муниципальным властям. Сейчас там находится спортивный комплекс "Аваза" имени легендарного грузинского футболиста Михаила Месхи.По его словам, для муниципалитета важно не проводить никаких строительных работ на указанной территории и поддерживать ее спортивный профиль. Поэтому было решено устроить там спортивную и рекреационные зоны.Как пояснил мэр, не исключено, что земельный участок будет передан Федерации футбола Грузии, чтобы организовать на территории соответствующую спортивную инфраструктуру и улучшить имеющуюся.
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грузия, новости, каха каладзе, михаил месхи
Власти Тбилиси вернули земельный участок в районе Дигоми
13:42 02.08.2022 (обновлено: 13:58 02.08.2022)
Не исключено, что земельный участок будет передан Федерации футбола Грузии
ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Участок земли площадью в 13 тысяч квадратных метров в Дигомском массиве Тбилиси возвращен в собственность государства, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
По словам мэра, участок земли в Дигомском массиве принадлежал ООО "Висол Петролиум Джорджия". После переговоров с министерством экономики участок был передан муниципальным властям. Сейчас там находится спортивный комплекс "Аваза" имени легендарного грузинского футболиста Михаила Месхи.
"Хочу сообщить вам приятную новость, особенно жителям Дигомского массива: в третьем квартале Дигомского массива муниципалитету возвращено около 13 тысяч квадратных метров земли и расположенных на ней зданий", – сказал Каладзе.
По его словам, для муниципалитета важно не проводить никаких строительных работ на указанной территории и поддерживать ее спортивный профиль. Поэтому было решено устроить там спортивную и рекреационные зоны.
Как пояснил мэр, не исключено, что земельный участок будет передан Федерации футбола Грузии, чтобы организовать на территории соответствующую спортивную инфраструктуру и улучшить имеющуюся.