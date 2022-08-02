https://sputnik-georgia.ru/20220802/vlasti-tbilisi-vernuli-zemelnyy-uchastok-v-rayone-digomi-269118633.html

Власти Тбилиси вернули земельный участок в районе Дигоми

Власти Тбилиси вернули земельный участок в районе Дигоми

Не исключено, что земельный участок будет передан Федерации футбола Грузии 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T13:42+0400

2022-08-02T13:42+0400

2022-08-02T13:58+0400

грузия

новости

каха каладзе

михаил месхи

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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Участок земли площадью в 13 тысяч квадратных метров в Дигомском массиве Тбилиси возвращен в собственность государства, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.По словам мэра, участок земли в Дигомском массиве принадлежал ООО "Висол Петролиум Джорджия". После переговоров с министерством экономики участок был передан муниципальным властям. Сейчас там находится спортивный комплекс "Аваза" имени легендарного грузинского футболиста Михаила Месхи.По его словам, для муниципалитета важно не проводить никаких строительных работ на указанной территории и поддерживать ее спортивный профиль. Поэтому было решено устроить там спортивную и рекреационные зоны.Как пояснил мэр, не исключено, что земельный участок будет передан Федерации футбола Грузии, чтобы организовать на территории соответствующую спортивную инфраструктуру и улучшить имеющуюся.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, каха каладзе, михаил месхи