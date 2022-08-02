https://sputnik-georgia.ru/20220802/vse-oplatit-ivanishvili--kaladze-rasskazal-o-stroitelstve-tsentralnogo-parka-v-tbilisi-269125307.html

"Все оплатит Иванишвили" – Каладзе рассказал о строительстве Центрального парка в Тбилиси

"Все оплатит Иванишвили" – Каладзе рассказал о строительстве Центрального парка в Тбилиси

На территории парка разместят фонтан и амфитеатр, спортивную зону, здесь появится самый большой в Тбилиси скейтпарк 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T15:46+0400

2022-08-02T15:46+0400

2022-08-02T15:46+0400

грузия

бидзина иванишвили

тбилиси

новости

фонд "карту"

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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Все затраты по обустройству Центрального парка в Тбилиси на территории старого ипподрома взял на себя миллиардер Бидзина Иванишвили – местные власти не потратят на проект ни одного тетри, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.Территорию в 36 гектаров Фонд "Карту", принадлежащий основателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардеру Бидзине Иванишвили, выкупил у частного владельца и безвозмездно передал городу. На обустройство нового парка Фонд выделяет несколько десятков миллионов лари.По словам Каладзе, многие знают об этом факте, но пытаются ввести общество в заблуждение.Как подчеркнул мэр, в Тбилиси не было и нет рекреационного пространства такого масштаба.На мультифункциональном пространстве предусмотрено обустройство образовательного центра, ботанического сада, японского и французского сада. На территории парка разместят фонтан и амфитеатр, спортивную зону, здесь появится самый большой в Тбилиси скейтпарк.Предусмотрены лесные зоны, пространства для прогулки животных, панорамная платформа, искусственное озеро, пешеходный мост, два тоннеля, парк веревок и зиплайн – экстремальный спуск на стальных канатах. Планируются велосипедные тропинки, пространства для стритбола, зоны для пикников и скалолазания. Вокруг Центрального парка будут обустроены автостоянки.Презентация проект Центрального парка Тбилиси состоялась 6 октября 2021 года, незадолго до парламентских выборов.

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грузия, бидзина иванишвили, тбилиси, новости, фонд "карту"