https://sputnik-georgia.ru/20220802/vse-oplatit-ivanishvili--kaladze-rasskazal-o-stroitelstve-tsentralnogo-parka-v-tbilisi-269125307.html
"Все оплатит Иванишвили" – Каладзе рассказал о строительстве Центрального парка в Тбилиси
"Все оплатит Иванишвили" – Каладзе рассказал о строительстве Центрального парка в Тбилиси
На территории парка разместят фонтан и амфитеатр, спортивную зону, здесь появится самый большой в Тбилиси скейтпарк 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T15:46+0400
2022-08-02T15:46+0400
2022-08-02T15:46+0400
грузия
бидзина иванишвили
тбилиси
новости
фонд "карту"
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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Все затраты по обустройству Центрального парка в Тбилиси на территории старого ипподрома взял на себя миллиардер Бидзина Иванишвили – местные власти не потратят на проект ни одного тетри, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.Территорию в 36 гектаров Фонд "Карту", принадлежащий основателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардеру Бидзине Иванишвили, выкупил у частного владельца и безвозмездно передал городу. На обустройство нового парка Фонд выделяет несколько десятков миллионов лари.По словам Каладзе, многие знают об этом факте, но пытаются ввести общество в заблуждение.Как подчеркнул мэр, в Тбилиси не было и нет рекреационного пространства такого масштаба.На мультифункциональном пространстве предусмотрено обустройство образовательного центра, ботанического сада, японского и французского сада. На территории парка разместят фонтан и амфитеатр, спортивную зону, здесь появится самый большой в Тбилиси скейтпарк.Предусмотрены лесные зоны, пространства для прогулки животных, панорамная платформа, искусственное озеро, пешеходный мост, два тоннеля, парк веревок и зиплайн – экстремальный спуск на стальных канатах. Планируются велосипедные тропинки, пространства для стритбола, зоны для пикников и скалолазания. Вокруг Центрального парка будут обустроены автостоянки.Презентация проект Центрального парка Тбилиси состоялась 6 октября 2021 года, незадолго до парламентских выборов.
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грузия, бидзина иванишвили, тбилиси, новости, фонд "карту"
"Все оплатит Иванишвили" – Каладзе рассказал о строительстве Центрального парка в Тбилиси
На территории парка разместят фонтан и амфитеатр, спортивную зону, здесь появится самый большой в Тбилиси скейтпарк
ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Все затраты по обустройству Центрального парка в Тбилиси на территории старого ипподрома взял на себя миллиардер Бидзина Иванишвили – местные власти не потратят на проект ни одного тетри, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Территорию в 36 гектаров Фонд "Карту", принадлежащий основателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардеру Бидзине Иванишвили, выкупил у частного владельца и безвозмездно передал городу. На обустройство нового парка Фонд выделяет несколько десятков миллионов лари.
"Благотворительный фонд "Карту" и Бидзина Иванишвили не ограничились передачей этого пространства столице. Все работы, которые будут проведены, все расходы берет на себя этот человек. Муниципалитет не потратит ни тетри. Проект осуществляется при финансовой поддержке Бидзины Иванишвили и его семьи, за что я хочу еще раз поблагодарить их", – сказал Каладзе.
По словам Каладзе, многие знают об этом факте, но пытаются ввести общество в заблуждение.
Как подчеркнул мэр, в Тбилиси не было и нет рекреационного пространства такого масштаба.
На мультифункциональном пространстве предусмотрено обустройство образовательного центра, ботанического сада, японского и французского сада. На территории парка разместят фонтан и амфитеатр, спортивную зону, здесь появится самый большой в Тбилиси скейтпарк.
Предусмотрены лесные зоны, пространства для прогулки животных, панорамная платформа, искусственное озеро, пешеходный мост, два тоннеля, парк веревок и зиплайн – экстремальный спуск на стальных канатах. Планируются велосипедные тропинки, пространства для стритбола, зоны для пикников и скалолазания. Вокруг Центрального парка будут обустроены автостоянки.
Презентация проект Центрального парка Тбилиси состоялась 6 октября 2021 года, незадолго до парламентских выборов.