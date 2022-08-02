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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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"Я вышел из среднего возраста": Брэд Питт завершает карьеру?
"Я вышел из среднего возраста": Брэд Питт завершает карьеру?
На днях в Сети появилась информация о том, что Питт завершает карьеру 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T17:07+0400
2022-08-02T17:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
брэд питт
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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Кинозвезда Голливуда, 58-летний актер и продюсер Брэд Питт заявил, что не он неправильно выразился - актер не намерен уходить из профессии, пишет Deadline.Ранее, по словам знаменитости, он неверно сформулировал фразу в интервью GQ. Именно по этой причине в интернете появилась информация о том, что он завершает карьеру."Я просто сказал, что уже вышел из среднего возраста и мне бы хотелось быть более аккуратным с проектами, какими бы они ни были", — отметил Питт.Между тем Брэд подчеркнул, что никогда не строил долгосрочных планов. "Я просто делаю то, что считаю нужным в данный момент. Я всегда так работаю", — признался артист.В частности, в разговоре с GQ Питт утверждал, что находится в последнем триместре своей карьеры.Брэд Питт — Лауреат двух премий "Золотой глобус". Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" ("Лучший фильм" 2014 года) и за лучшую мужскую роль второго плана в ленте "Однажды в Голливуде" (2020). До этого пять раз номинировался на премию "Оскар" (трижды — как актер и два раза — как продюсер).
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брэд питт, шоу-бизнес, в мире, новости

"Я вышел из среднего возраста": Брэд Питт завершает карьеру?

17:07 02.08.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктер Брэд Питт позирует на фотосессии фильма режиссера Эндрю Доминика "Ограбление казино" (Killing Them Softly) во время 65-го Ежегодного Каннского кинофестиваля в Palais des Festivals
Актер Брэд Питт позирует на фотосессии фильма режиссера Эндрю Доминика Ограбление казино (Killing Them Softly) во время 65-го Ежегодного Каннского кинофестиваля в Palais des Festivals - Sputnik Грузия, 1920, 02.08.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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На днях в Сети появилась информация о том, что Питт завершает карьеру
ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Кинозвезда Голливуда, 58-летний актер и продюсер Брэд Питт заявил, что не он неправильно выразился - актер не намерен уходить из профессии, пишет Deadline.
Ранее, по словам знаменитости, он неверно сформулировал фразу в интервью GQ. Именно по этой причине в интернете появилась информация о том, что он завершает карьеру.
"Я просто сказал, что уже вышел из среднего возраста и мне бы хотелось быть более аккуратным с проектами, какими бы они ни были", — отметил Питт.
© AFP 2022 / MATT WINKELMEYERБрэд Питт
Брэд Питт - Sputnik Грузия, 1920, 02.08.2022
Брэд Питт
© AFP 2022 / MATT WINKELMEYER
Между тем Брэд подчеркнул, что никогда не строил долгосрочных планов. "Я просто делаю то, что считаю нужным в данный момент. Я всегда так работаю", — признался артист.
В частности, в разговоре с GQ Питт утверждал, что находится в последнем триместре своей карьеры.
Брэд Питт — Лауреат двух премий "Золотой глобус". Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" ("Лучший фильм" 2014 года) и за лучшую мужскую роль второго плана в ленте "Однажды в Голливуде" (2020). До этого пять раз номинировался на премию "Оскар" (трижды — как актер и два раза — как продюсер).
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