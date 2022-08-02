https://sputnik-georgia.ru/20220802/ya-vyshel-iz-srednego-vozrasta-bred-pitt-zavershaet-kareru-269131941.html

"Я вышел из среднего возраста": Брэд Питт завершает карьеру?

"Я вышел из среднего возраста": Брэд Питт завершает карьеру?

На днях в Сети появилась информация о том, что Питт завершает карьеру 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T17:07+0400

2022-08-02T17:07+0400

2022-08-02T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Кинозвезда Голливуда, 58-летний актер и продюсер Брэд Питт заявил, что не он неправильно выразился - актер не намерен уходить из профессии, пишет Deadline.Ранее, по словам знаменитости, он неверно сформулировал фразу в интервью GQ. Именно по этой причине в интернете появилась информация о том, что он завершает карьеру."Я просто сказал, что уже вышел из среднего возраста и мне бы хотелось быть более аккуратным с проектами, какими бы они ни были", — отметил Питт.Между тем Брэд подчеркнул, что никогда не строил долгосрочных планов. "Я просто делаю то, что считаю нужным в данный момент. Я всегда так работаю", — признался артист.В частности, в разговоре с GQ Питт утверждал, что находится в последнем триместре своей карьеры.Брэд Питт — Лауреат двух премий "Золотой глобус". Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" ("Лучший фильм" 2014 года) и за лучшую мужскую роль второго плана в ленте "Однажды в Голливуде" (2020). До этого пять раз номинировался на премию "Оскар" (трижды — как актер и два раза — как продюсер).

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брэд питт, шоу-бизнес, в мире, новости