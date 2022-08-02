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Жертв трагедии в горах Грузии проводили в последний путь

Жертв трагедии в горах Грузии проводили в последний путь

Первые лица страны простились с группой спасателей, погибших во время операции 02.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. Грузинских спасателей, врачей и летчиков, погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в горах Гудаури, похоронили на фамильных кладбищах после гражданской панихиды в Кафедральном Соборе Святой Троицы - Самеба в Тбилиси.В результате трагедии в Гудаури погибли все восемь человек, находившихся на борту вертолета, это командир экипажа Заза Лория, летчики – Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили, врачи – Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий, спасатели – Каха Торчинава и Георгий Маргиани. Также погиб иностранный парапланерист.Заупокойную панихиду по погибшим в храме Самеба отслужил владыка Шио.Свои соболезнования родным и близким покойных выразили президент страны, премьер-министр с супругой, мэр столицы, депутаты, политики, общественные деятели.Отдать последнюю дань уважения погибшим пришел министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Он выразил соболезнования народу Грузии в связи с трагедией."Я выражаю соболезнования всему грузинскому обществу, это наша трагедия. Когда государственный служащий жертвует собой ради спасения чужой жизни, общество может свободно квалифицировать это как героизм", - сказал глава Минобороны.По словам депутата "Грузинской мечты" Беки Давитулиани, сегодня в последний путь отправили лучших сынов и дочерей Грузии."Сегодня действительно трагический день для Грузии. Она оправляет в последний путь своих лучших детей. У них была работа, которая требовала героизма каждый день, и они героически покинули этот свет", - сказал Давитулиани.Летчиков пограничной полиции МВД и спасателей службы управления чрезвычайными ситуациями доставили на родовые кладбища и похоронили с воинскими почестями.Вертолет Ми-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение.

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