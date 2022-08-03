https://sputnik-georgia.ru/20220803/arkheologi-obnaruzhili-v-rossii-persten-s-izobrazheniem-afiny-pallady--foto-269164434.html
Археологи обнаружили в России перстень с изображением Афины Паллады – ФОТО
Археологи обнаружили в России перстень с изображением Афины Паллады – ФОТО
Перстень мог обронить представитель княжеского рода, предполагают ученые 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T17:38+0400
2022-08-03T17:38+0400
2022-08-03T17:38+0400
в мире
новости
россия
археология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23543/94/235439473_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_c6d67790503eeda49b9f8ecd3342a8d1.jpg
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Уникальную находку сделали археологи в ходе исследования древнерусского поселения XIV века на объекте Себино-2 вблизи Куликова поля – это перстень с изображением греческой богини Афины Паллады, пишет РИА Новости. Археологическая экспедиция под руководством кандидата исторических наук, заместителя директора Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрея Наумова в начале июля выехала для изучения небольших селищ на берегу речки Мокрая Табола, близ места Куликовской битвы. Так, самый молодой землекоп принес руководителю перстень, сказав, что нашел его в земле."Мы, археологи, не любим сенсаций и неожиданностей. Сначала не поверили, но были свидетели – парень действительно нашел его в слое дерна. Перстень не относится к тому периоду, которое исследуем мы. Предполагаем, что это XIX век", – рассказал Андрей Наумов.Перстень качественного литья и удивительной сохранности. На верхней площадке изображена фигура женщины в драпировке, ее голову защищает шлем, в левой руке она держит копье. У ног слева – массивный щит с изображением Медузы Горгоны, справа – змея. За спиной – мощные крылья, которые могут символизировать богиню Нику.Украшение, хоть и найдено в поле, явно не крестьянское, отмечают археологи. В XIX веке территория, на которой сейчас проходят раскопки, принадлежала князьям Голициным. По мнению ученого, перстень мог обронить представитель княжеского рода.По современным меркам, перстень 17 размера. Эксперты предполагают, что он женский, так как мужчинам налезает, в лучшем случае, на мизинец. "Кто его носил и как он оказался в поле – пусть каждый легенду выстроит сам", – заключил руководитель экспедиции.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23543/94/235439473_167:0:2850:2012_1920x0_80_0_0_9800b06a240efc42c420570e2242d3b4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, россия, археология
Археологи обнаружили в России перстень с изображением Афины Паллады – ФОТО
Перстень мог обронить представитель княжеского рода, предполагают ученые
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik.
Уникальную находку сделали археологи в ходе исследования древнерусского поселения XIV века на объекте Себино-2 вблизи Куликова поля – это перстень с изображением греческой богини Афины Паллады, пишет РИА Новости
.
Археологическая экспедиция под руководством кандидата исторических наук, заместителя директора Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрея Наумова в начале июля выехала для изучения небольших селищ на берегу речки Мокрая Табола, близ места Куликовской битвы.
Так, самый молодой землекоп принес руководителю перстень, сказав, что нашел его в земле.
"Мы, археологи, не любим сенсаций и неожиданностей. Сначала не поверили, но были свидетели – парень действительно нашел его в слое дерна. Перстень не относится к тому периоду, которое исследуем мы. Предполагаем, что это XIX век", – рассказал Андрей Наумов.
Перстень качественного литья и удивительной сохранности. На верхней площадке изображена фигура женщины в драпировке, ее голову защищает шлем, в левой руке она держит копье. У ног слева – массивный щит с изображением Медузы Горгоны, справа – змея. За спиной – мощные крылья, которые могут символизировать богиню Нику.
"Все эти атрибуты обязательны для изображения Афины Паллады – девы-воительницы, представительницы высшей мировой всепобеждающей силы, одной из самых почитаемых богинь Древней Греции. Она входила в число двенадцати великих олимпийских богов и почиталась как богиня знаний, искусств и ремесел, покровительница городов и государств, наук и мастерства, ума, сноровки, изобретательности", – пояснил археолог.
Украшение, хоть и найдено в поле, явно не крестьянское, отмечают археологи. В XIX веке территория, на которой сейчас проходят раскопки, принадлежала князьям Голициным. По мнению ученого, перстень мог обронить представитель княжеского рода.
По современным меркам, перстень 17 размера. Эксперты предполагают, что он женский, так как мужчинам налезает, в лучшем случае, на мизинец. "Кто его носил и как он оказался в поле – пусть каждый легенду выстроит сам", – заключил руководитель экспедиции.