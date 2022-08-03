https://sputnik-georgia.ru/20220803/avtopark-gruzii--vse-dannye-269162270.html

Автопарк Грузии – все данные

Автопарк Грузии – все данные

По данным на 2021 год в Грузии зарегистрировано порядка 1,5 миллиона автомобилей, большая часть из них (83%) старше 10 лет 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T20:01+0400

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Согласно данным Национальной службы статистики, в стране всего 22,1 тысячи автомобилей, выпущенных не позднее, чем два года назад. При этом в Тбилиси новых машин больше, чем в других регионах страны. Так, из 509 тысяч автомобилей, зарегистрированных в столице, старше 10 лет – 380 тысяч (75%). А вот самый старый транспорт зарегистрирован в регионе Гурия, где из 37 тысяч машин старше 10 лет – 34 тысячи автомобилей (92%).Больше всего в Грузии зарегистрировано легковых автомобилей – 1,25 миллиона, что на 78 тысяч единиц больше, чем в 2020 году. Что касается типа двигателя, то большая часть автомобилей – на бензине.Более подробную информацию об автопарке страны вы узнаете в инфографике Sputnik Грузии.

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