https://sputnik-georgia.ru/20220803/biznes-polzet-v-goru-pochemu-razvedenie-ulitok-v-gruzii-stalo-pribylnym-delom-269162834.html

Бизнес "ползет" в гору: Почему разведение улиток в Грузии стало прибыльным делом?

Бизнес "ползет" в гору: Почему разведение улиток в Грузии стало прибыльным делом?

В Грузии уже четыре года успешно развивается предприятие по выращиванию пищевых улиток. Как очень необычный стартап стал прибыльным бизнесом, смотрите в... 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T15:46+0400

2022-08-03T15:46+0400

2022-08-03T15:54+0400

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Четыре года назад бизнесмен Мераб Надарая решил открыть в регионе Самегрело в Западной Грузии ферму по выращиванию улиток и тогда еще не знал, насколько прибыльным окажется это дело.Сейчас в планах бизнесмена не только расширение экспорта улиточного мяса в Европу, но и поставки грузинским ресторанам, продажа полуфабрикатов в местных супермаркетах, а так же запуск собственной линейки косметики, основанной на улиточной слизи.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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