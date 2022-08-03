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Бизнес "ползет" в гору: Почему разведение улиток в Грузии стало прибыльным делом?
Бизнес "ползет" в гору: Почему разведение улиток в Грузии стало прибыльным делом?
В Грузии уже четыре года успешно развивается предприятие по выращиванию пищевых улиток. Как очень необычный стартап стал прибыльным бизнесом, смотрите в... 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T15:46+0400
2022-08-03T15:46+0400
2022-08-03T15:54+0400
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Четыре года назад бизнесмен Мераб Надарая решил открыть в регионе Самегрело в Западной Грузии ферму по выращиванию улиток и тогда еще не знал, насколько прибыльным окажется это дело.Сейчас в планах бизнесмена не только расширение экспорта улиточного мяса в Европу, но и поставки грузинским ресторанам, продажа полуфабрикатов в местных супермаркетах, а так же запуск собственной линейки косметики, основанной на улиточной слизи.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экономика грузии, сельское хозяйство, видео
Бизнес "ползет" в гору: Почему разведение улиток в Грузии стало прибыльным делом?
15:46 03.08.2022 (обновлено: 15:54 03.08.2022)
В Грузии уже четыре года успешно развивается предприятие по выращиванию пищевых улиток. Как очень необычный стартап стал прибыльным бизнесом, смотрите в специальном репортаже Sputnik Грузия
Четыре года назад бизнесмен Мераб Надарая решил открыть в регионе Самегрело в Западной Грузии ферму по выращиванию улиток и тогда еще не знал, насколько прибыльным окажется это дело.
Сейчас в планах бизнесмена не только расширение экспорта улиточного мяса в Европу, но и поставки грузинским ресторанам, продажа полуфабрикатов в местных супермаркетах, а так же запуск собственной линейки косметики, основанной на улиточной слизи.