https://sputnik-georgia.ru/20220803/den-pamyati-marii-magdaliny-2022-molitvy-o-chem-prosyat-svyatuyu-269170590.html

День памяти Марии Магдалины 2022: молитвы, о чем просят cвятую

День памяти Марии Магдалины 2022: молитвы, о чем просят cвятую

Православная церковь 4 августа отмечает День памяти равноапостольной Марии Магдалины

2022-08-03T18:39+0400

2022-08-03T18:39+0400

2022-08-03T19:13+0400

справки

религия

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Мария Магдалина – первой из людей удостоилась увидеть Воскресшего Спасителя и поэтому признана Церковью равноапостольной. Sputnik Грузия рассказывает, житие Марии Магдалины, какие молитвы возносят святой и о чем просят.Житие святойО юных годах Марии ничего неизвестно только то, что родилась она в городе Магдала, расположенном на берегу Геннисаретского озера (Галилейское море).Евангелие повествует, что Мария вела разгульный образ жизни, пока не встретила Иисуса Христа, который заступился за нее, когда селяне хотели забить ее камнями. После этого Мария Магдалина всю оставшуюся жизнь посвятила себя вере и служении Спасителю.Став ученицей Иисуса, Магдалина беспрестанно следовала за божественным учителем и оставалась верной Господу до конца – она присутствовала при Его крестных страданиях, а также сопровождала Тело Иисуса ко гробу и была при Его погребении в саду праведного Иосифа Аримафейского.Мария Магдалина, желая воздать последние почести Телу Иисуса, умастив, по обычаю евреев, Его миром, пришла на утро Пасхи вместе с другими женами-мироносицами к гробнице Иисуса, но нашла ее пустой.Мария Магдалина первой увидела воскресшего Учителя, Который поручил ей сообщить ученикам о Его воскресении. Это благовестие считается началом апостольского служения Марии Магдалины. По преданию, после воскрешения Спасителя она сначала проповедовала в Иерусалиме, затем в Риме.По преданию, Мария Магдалина пришла на прием к императору Тиберию и со словами: "Христос Воскрес!", подала ему яичко как символ возрождения. Неверующий Тиберий воскликнул, что это так же невероятно, как если бы яйцо стало красным. После его слов яйцо покраснело.Уже в возрасте, Мария Магдалина отправилась из Рима в Эфес, где в проповеди помогала Иоанну Богослову. Там же она мирно скончалась.О чем просятМария Магдалина покровительствует проповедникам и миссионерам, учителям и социальным работникам.Святая помогает избавиться от дурных помыслов и вредных привычек – алкоголизма и наркомании.Молитвы Марии МагдалинеМолитва перваяО святая мироносице и всехвальная равноапостольная Христова ученице Магдалино Марие! К тебе, яко верней и мощней о нас к Богу ходатаице, грешнии и недостойнии, ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся. Ты в житии своем страшныя козни бесовския испытала еси, но благодатию Христовою явно тех свободилася еси, и нас молитвами твоими от сети бесовския избави, да выну во всем житии нашем делом, словом, мыслию и тайными помышлении сердец наших верно послужим единому Святому Владыце Богу, якоже Тому обещалися есмы. Ты паче всех благ земных сладчайшаго Господа Иисуса возлюбила еси и Тому чрез все житие добре последовала еси, Божественными учении Его и благодатию не токмо свою душу питающи, но и множество людей от тьмы языческия ко Христа чудному свету приводящи; то ведуще, просим тя: испроси нам у Христа Бога благодать просвещающую и освящающую, да, ею осеняеми, преуспеваем в вере и благочестии, в подвизех любве и самоотвержения, да неленостно тщимся служити ближним в их нуждах духовных и телесных, памятующе пример твоего человеколюбия. Ты, святая Марие, бодренно благодатию Божиею протекла еси житие на земли и мирно отшла еси во обители Небесныя, моли Христа Спаса, да молитвами твоими сподобит нас непреткновенно совершити странствие наше в сей юдоли плача и в мире и покаянии скончати живот наш, да тако и в святости на земли поживше, вечныя блаженныя жизни на Небеси сподобимся и тамо с тобою и всеми святыми вкупе выну восхвалим Троицу Нераздельную, воспоим Едино Божество, Отца и Сына и Духа Всесвятаго, во веки веков. Аминь.Молитва втораяО святая мироносице, равноапостольная Магдалино Марие! Ты теплою любовию своею ко Христу Богу попрала еси злыя козни вражия и обрела еси безценный бисер, Христа, и достигла еси Царства Небеснаго. Сего ради к тебе припадаю и умиленною душею и сокрушенным сердцем вопию ти, аз, недостойный: призри с высоты Небесныя на мя, боримаго греховными искушении, виждь, коль многими грехи и бедами на всяк день враг запинает мя, ища моея погибели. Славная и всехвальная ученице Христова Марие! Умоли возлюбленнаго тобою и возлюбившаго тя Христа Бога, да подаст ми оставление многих моих прегрешений, укрепит мя благодатию Своею трезвенно и бодренно шествовати путем святых заповедей Его и да соделает мя благоуханный храм Духа Святаго, да тако в мире непостыдно скончаю многотрудное житие мое на земли и вселюся во светлыя и блаженныя обители рая Небеснаго, идеже ты со всеми святыми выну радостно славословиши Единосущную Троицу, Отца, Сына и Духа Всесвятаго. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия