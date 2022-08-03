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ДТП в спальном районе Тбилиси - погибла женщина
ДТП в спальном районе Тбилиси - погибла женщина
По словам очевидцев, погибшая женщина работала дворником 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T12:31+0400
2022-08-03T12:31+0400
2022-08-03T12:48+0400
происшествия
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Женщина средних лет скончалась в результате ДТП в среду утром в Варкетильском районе Тбилиси.По информации СМИ, инцидент произошел на территории, прилегающей к так называемому "Сванскому рынку".По словам очевидцев, погибшая женщина работала дворником. Она скончалась на месте до приезда врачей скорой помощи.В связи с инцидентом МВД Грузии начало расследование. О задержании водителя легкового автомобиля не сообщается.
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происшествия, грузия, новости, дтп
ДТП в спальном районе Тбилиси - погибла женщина
12:31 03.08.2022 (обновлено: 12:48 03.08.2022)
По словам очевидцев, погибшая женщина работала дворником
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Женщина средних лет скончалась в результате ДТП в среду утром в Варкетильском районе Тбилиси.
По информации СМИ, инцидент произошел на территории, прилегающей к так называемому "Сванскому рынку".
По словам очевидцев, погибшая женщина работала дворником. Она скончалась на месте до приезда врачей скорой помощи.
В связи с инцидентом МВД Грузии начало расследование. О задержании водителя легкового автомобиля не сообщается.