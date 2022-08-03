https://sputnik-georgia.ru/20220803/dtp-v-spalnom-rayone-tbilisi---pogibla-zhenschina-269152947.html

ДТП в спальном районе Тбилиси - погибла женщина

ДТП в спальном районе Тбилиси - погибла женщина

По словам очевидцев, погибшая женщина работала дворником 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Женщина средних лет скончалась в результате ДТП в среду утром в Варкетильском районе Тбилиси.По информации СМИ, инцидент произошел на территории, прилегающей к так называемому "Сванскому рынку".По словам очевидцев, погибшая женщина работала дворником. Она скончалась на месте до приезда врачей скорой помощи.В связи с инцидентом МВД Грузии начало расследование. О задержании водителя легкового автомобиля не сообщается.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, дтп