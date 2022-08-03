https://sputnik-georgia.ru/20220803/glava-parlamenta-gruzii-rasskazal-diplomatam-o-rabote-nad-12-usloviyami-evrosoyuza-269174006.html

Глава парламента Грузии рассказал дипломатам о работе над 12 условиями Евросоюза

Глава парламента Грузии рассказал дипломатам о работе над 12 условиями Евросоюза

Папуашвили ознакомил присутствующих с четким временным графиком по выполнению страной рекомендаций Евросоюза 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Для выполнения Грузией 12 рекомендаций Евросоюза необходима работа в парламентских форматах, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили после встречи с представителями посольств стран-членов ЕС и представителями посольства Евросоюза в Грузии.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.По его словам, регламент парламента Грузии предусматривает такие форматы обсуждения, в которых, при желании, могут принять участие все заинтересованные европейским будущим Грузии субъекты."Есть форматы, предусмотренные регламентом парламента Грузии, которые обеспечивают участие в этом процессе, чтобы процесс был инклюзивным. И важно, чтобы все, кто интересуется европейским будущим Грузии, могли быть частью реализации 12 рекомендаций. И интересно быть частью, в том числе деполяризации. Все должны быть в парламентских рабочих группах и на заседаниях комитетов", – подчеркнул Папуашвили.По словам спикера парламента, это необходимо и для обсуждения и разработки законопроектов.На встрече с дипломатами также присутствовали глава Комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили и первый заместитель главы Комитета по внешним связям Георгий Хелашвили.К совместной работе над выполнением 12 условий Евросоюза для получения статуса кандидата правящую партию "Грузинская мечта" и оппозицию призвала делегация комитета Европарламента по иностранным делам, которая побывала в Тбилиси во второй половине июля.Часть оппозиции согласна c тем, что работа над выполнением рекомендаций Евросоюза должна вестись координированно, с участием всех сторон. Но некоторые из них отказываются работать в запущенных правящей "Грузинской мечтой" форматах, заявляя, что их не устраивают предусловия. Среди них "Стратегия Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Единое национальное движение".

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