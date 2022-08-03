https://sputnik-georgia.ru/20220803/glupo-neserezno-i-neumestno--oppozitsiya-gruzii-raskritikovala-zayavlenie-danilova-269172703.html

"Глупо, несерьезно и неуместно" – оппозиция Грузии раскритиковала заявление Данилова

"Глупо, несерьезно и неуместно" – оппозиция Грузии раскритиковала заявление Данилова

В большинстве оппозиционных партий заявление Данилова о призыве Грузии к войне считают неуместным 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T21:30+0400

2022-08-03T21:30+0400

2022-08-03T21:30+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Парламентская оппозциия подвергла резкой критике очередное заявление главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, касающееся Грузии.По словам Данилова, Грузия должна была бы, если она считает, что Абхазия и Цхинвальский регион (Южная Осетия) ее территория, "подниматься и защищать свою страну". Грузия и Молдова должны брать пример с Украины, сказал глава СНБО в эфире телеканала "24 ".По словам Вашадзе, он лично потребует ответа от Данилова на тему "таких глупостей"."Скажу прямо: меня совершенно не волнует, что сказал Данилов. Если у меня будет возможность встретиться с ним, когда я приеду на Украину, я лично потребую ответа, почему он говорит такие глупости", – сказал Вашадзе.То, что заявление Данилова нельзя расценивать серьезно, заявил экс-спикер парламента Грузии, член партии "Лело" Давид Усупашвили."В мире 8 миллиардов человек, Грузией интересуется несколько десятков миллионов, и позиция каждого из них не может быть для нас серьезной и обсуждаемой", – сказал Усупашвили.По словам депутата, он не припоминает, чтобы Грузия в 2008 году обращалась к какой-либо стране с просьбой начать войну.В партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" заявление Данилова о войне считают неуместным."Это их позиция и она может быть такой. Что касается нас, то наша главная национальная задача – защита безопасности и суверенитета нашей страны. Единственный путь к этому – это усиление отношений с нашими партнерами. И разговоры о войне вообще кажутся мне нерелевантыми", – сказал депутат парламента Бека Лилуашвили.К открытию второго фронта Грузию уже не раз призывали представители властей Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не передала вооружение Украине, так как не хочет нового конфликта на своей территории.

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грузия, украина, георгий вашадзе, политика, новости, давид усупашвили, абхазия, цхинвальский регион, россия