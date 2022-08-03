"Глупо, несерьезно и неуместно" – оппозиция Грузии раскритиковала заявление Данилова
© photo: Sputnik / StringerГеоргий Вашадзе. Переговоры "Грузинской мечты" и объединенной оппозиции
© photo: Sputnik / Stringer
В большинстве оппозиционных партий заявление Данилова о призыве Грузии к войне считают неуместным
ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Парламентская оппозциия подвергла резкой критике очередное заявление главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, касающееся Грузии.
По словам Данилова, Грузия должна была бы, если она считает, что Абхазия и Цхинвальский регион (Южная Осетия) ее территория, "подниматься и защищать свою страну". Грузия и Молдова должны брать пример с Украины, сказал глава СНБО в эфире телеканала "24 ".
"У украинца, участвующего в военных действиях, может быть много желаний. Я, правда, не знаю, почему он говорит об этом публично. Я собираюсь посетить Украину и, если у меня будет возможность, обязательно встречусь с ним", – сказал лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.
По словам Вашадзе, он лично потребует ответа от Данилова на тему "таких глупостей".
"Скажу прямо: меня совершенно не волнует, что сказал Данилов. Если у меня будет возможность встретиться с ним, когда я приеду на Украину, я лично потребую ответа, почему он говорит такие глупости", – сказал Вашадзе.
© photo: Sputnik / StringerГеоргий Вашадзе. Переговоры "Грузинской мечты" и объединенной оппозиции
Георгий Вашадзе. Переговоры "Грузинской мечты" и объединенной оппозиции
© photo: Sputnik / Stringer
То, что заявление Данилова нельзя расценивать серьезно, заявил экс-спикер парламента Грузии, член партии "Лело" Давид Усупашвили.
"В мире 8 миллиардов человек, Грузией интересуется несколько десятков миллионов, и позиция каждого из них не может быть для нас серьезной и обсуждаемой", – сказал Усупашвили.
По словам депутата, он не припоминает, чтобы Грузия в 2008 году обращалась к какой-либо стране с просьбой начать войну.
© photo: Sputnik / StringerДавид Усупашвили - лидер партии "Движение строительства", экс-спикера парламента Грузии
Давид Усупашвили - лидер партии "Движение строительства", экс-спикера парламента Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
В партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" заявление Данилова о войне считают неуместным.
"Это их позиция и она может быть такой. Что касается нас, то наша главная национальная задача – защита безопасности и суверенитета нашей страны. Единственный путь к этому – это усиление отношений с нашими партнерами. И разговоры о войне вообще кажутся мне нерелевантыми", – сказал депутат парламента Бека Лилуашвили.
В правящей партии Алескея Данилова назвали "рупором своих оппонентов", которые поддерживают военную риторику.
К открытию второго фронта Грузию уже не раз призывали представители властей Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не передала вооружение Украине, так как не хочет нового конфликта на своей территории.