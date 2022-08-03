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Группа риска: инфекционист рассказала, кто заражается коронавирусом в Грузии
Группа риска: инфекционист рассказала, кто заражается коронавирусом в Грузии
Медик также рассказала о новых необычных симптомах COVID-19 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T11:02+0400
2022-08-03T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. В настоящее время коронавирусом в Грузии чаще всего заражаются люди, которые ранее не переносили этот вирус, сообщила инфекционист Майя Буцашвили.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 11 802.Медик также отметила, что рвота, диарея, тошнота довольно частые симптомы COVID-19, однако часто эти симптомы путают с энтеровирусом, что является ошибочным мнением. По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 698 020 случаев инфицирования, 16 869 скончались.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19
Группа риска: инфекционист рассказала, кто заражается коронавирусом в Грузии
11:02 03.08.2022 (обновлено: 11:38 03.08.2022)
Медик также рассказала о новых необычных симптомах COVID-19
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. В настоящее время коронавирусом в Грузии чаще всего заражаются люди, которые ранее не переносили этот вирус, сообщила инфекционист Майя Буцашвили.
Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 11 802.
"Статистических данных у меня нет, но наблюдение показывает, что на данный момент больше всего инфицируются те лица, которые ранее не перенесли ковид, то есть сегмент, которому удалось спастись от предыдущих волн", - написала Буцашвили в соцсетях.
Медик также отметила, что рвота, диарея, тошнота довольно частые симптомы COVID-19, однако часто эти симптомы путают с энтеровирусом, что является ошибочным мнением.
По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 698 020 случаев инфицирования, 16 869 скончались.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.