https://sputnik-georgia.ru/20220803/gruppa-riska-infektsionist-rasskazala-kto-zarazhaetsya-koronavirusom-v-gruzii--269150632.html

Группа риска: инфекционист рассказала, кто заражается коронавирусом в Грузии

Группа риска: инфекционист рассказала, кто заражается коронавирусом в Грузии

Медик также рассказала о новых необычных симптомах COVID-19 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T11:02+0400

2022-08-03T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. В настоящее время коронавирусом в Грузии чаще всего заражаются люди, которые ранее не переносили этот вирус, сообщила инфекционист Майя Буцашвили.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 11 802.Медик также отметила, что рвота, диарея, тошнота довольно частые симптомы COVID-19, однако часто эти симптомы путают с энтеровирусом, что является ошибочным мнением. По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 698 020 случаев инфицирования, 16 869 скончались.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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