https://sputnik-georgia.ru/20220803/gruziya-lidiruet-po-postavkam-organicheskikh-vin-v-ssha-269163039.html

Грузия лидирует по поставкам органических вин в США

Грузия лидирует по поставкам органических вин в США

Второе место среди лидеров по импорту органических вин на американский рынок занимает Австрия 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T16:48+0400

2022-08-03T16:48+0400

2022-08-03T16:48+0400

вино и виноделие грузии

грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Грузия занимает первое место по импорту органических вин в США среди основных стран-импортеров, сообщается на сайте Национального агентства вина.По данным Американской ассоциации экономистов вина (AAWE), 11,3% вина, импортируемого из Грузии в США, имеет сертификат органического вина. Второе место среди лидеров по импорту органических вин на американский рынок занимает Австрия – 7,4%, на третьем – Канада с 7,1%.Темпы роста экспорта сохранились и в этом году. По данным за январь-июль, экспортировано 660 тысяч бутылок вина, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года.По информации Национального агентства вина, 14-я ежегодная конференция Американской ассоциации экономистов вина (AAWE) состоится 24-28 августа 2022 года в Грузии в сотрудничестве с Тбилисским госуниверситетом им. И. Джавахишвили, а также при поддержке Агентства и Американо-грузинского бизнес-совета.Ассоциация объединяет представителей государственного и бизнес-сектора, экономистов и исследователей из разных стран мира. Она занимается исследованиями и анализом винодельческой отрасли, включая маркетинг, потребление, производство, макроэкономику и юридическую тематику, а также подготовку обзоров по различным вопросам, связанным с виноградарством и виноделием.В Агентстве отмечает, что проведение ежегодной конференции AAWE в Грузии еще раз подтвердит, что как страна-производитель и экспортер вина, Грузия занимает важное место в мировой винодельческой индустрии.13-я ежегодная конференция AAWE прошла в Вене в 2019 году до пандемии.Рекордный экспортГрузия, по данным Национального агентства вина, в 2021 году экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти показатели являются рекордными за всю историю страны.Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, Японии и Германии. Грузинское вино было представлено на всех крупных международных выставках и фестивалях по всему миру.Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 9 миллионов лари. В результате с 2012 года экспорт грузинских вин увеличился примерно на 300%. В 2012 году количество вин, экспортированных в 43 страны, составило 23 миллиона бутылок. По данным за 2020 год, Грузия вывезла 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира.

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вино и виноделие грузии, грузинское вино, национальное агентство вина, сша, австрия, канада, экономика, грузия, новости