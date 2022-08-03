Грузия простилась с погибшими в Гудаури – фото
Прощание с погибшими в результате авиакатастрофы в Гудаури прошло в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба
Прощание с погибшими в результате авиакатастрофы в Гудаури прошло в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба
По словам собравшихся в Самеба коллег погибших и незнакомых с ними лично людей, каждый из находившихся в вертолете МИ-8 был героем
По словам собравшихся в Самеба коллег погибших и незнакомых с ними лично людей, каждый из находившихся в вертолете МИ-8 был героем
Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение
Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение
У храма Самеба выстроились спасатели, врачи и военные - так они провожали в последний путь погибших героев
У храма Самеба выстроились спасатели, врачи и военные - так они провожали в последний путь погибших героев
На гражданской панихиде побывали представители руководства Грузии. На фото - члены правительства и премьер-министр Ираклий Гарибашвили посетили траурную церемонию прощания с погибшими
На гражданской панихиде побывали представители руководства Грузии. На фото - члены правительства и премьер-министр Ираклий Гарибашвили посетили траурную церемонию прощания с погибшими
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила медалью "За гражданскую самоотверженность" всех членов экипажа вертолета, который потерпел крушение во время спасательной операции
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила медалью "За гражданскую самоотверженность" всех членов экипажа вертолета, который потерпел крушение во время спасательной операции
В результате крушения вертолета в Гудаури погибли все восемь человек, находившихся на его борту – командир экипажа Заза Лория, летчики – Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили, врачи – Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий, спасатели – Каха Торчинава и Георгий Маргиани
В результате крушения вертолета в Гудаури погибли все восемь человек, находившихся на его борту – командир экипажа Заза Лория, летчики – Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили, врачи – Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий, спасатели – Каха Торчинава и Георгий Маргиани
Что касается парапланеристов, то один из них, иностранный гражданин, погиб. Второй парапланерист, гражданин Грузии, получил телесные повреждения, его удалось спасти и сейчас он находится на лечении в клинике
Что касается парапланеристов, то один из них, иностранный гражданин, погиб. Второй парапланерист, гражданин Грузии, получил телесные повреждения, его удалось спасти и сейчас он находится на лечении в клинике
А те, кто летел на помощь парапланеристам, погибли. Они отдали свои жизни, выполняя свой профессиональный долг
А те, кто летел на помощь парапланеристам, погибли. Они отдали свои жизни, выполняя свой профессиональный долг
"Соболезную всей Грузии, потому что мы потеряли, прежде всего, очень хороших людей, профессионалов, героев-спасателей", – сказал руководитель главного управления Службы чрезвычайных ситуаций Тбилиси Леван Иоселиани
"Соболезную всей Грузии, потому что мы потеряли, прежде всего, очень хороших людей, профессионалов, героев-спасателей", – сказал руководитель главного управления Службы чрезвычайных ситуаций Тбилиси Леван Иоселиани
"Все они герои. Все восемь погибших – герои. Это боль в сердце для всей страны, боль в наших сердцах", – сказала журналистам одна из коллег погибших врачей Кети Гулагашвили и Георгия Веницкого
"Все они герои. Все восемь погибших – герои. Это боль в сердце для всей страны, боль в наших сердцах", – сказала журналистам одна из коллег погибших врачей Кети Гулагашвили и Георгия Веницкого
Что стало причиной авиакатастрофы предстоит выяснить следствию. В МВД уже заявили, что находящиеся на борту летчики и борттехники были профессионалами высокого уровня.
МВД также заявило, что в 2019-2022 годах авиапарк пограничной полиции был полностью обновлен – все вертолеты прошли проверку, исправны и обновлены. Все вертолеты детально осматриваются при каждом взлете
Что стало причиной авиакатастрофы предстоит выяснить следствию. В МВД уже заявили, что находящиеся на борту летчики и борттехники были профессионалами высокого уровня.
МВД также заявило, что в 2019-2022 годах авиапарк пограничной полиции был полностью обновлен – все вертолеты прошли проверку, исправны и обновлены. Все вертолеты детально осматриваются при каждом взлете