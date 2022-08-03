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Грузия простилась с погибшими в Гудаури – фото
Грузия простилась с погибшими в Гудаури – фото
Страшная трагедия в Гудаури, где разбился вертолет, принимавший участие в спасательной операции, потрясла всю Грузию. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла... 03.08.2022, Sputnik Грузия
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Простится с погибшими в кафедральный собор Святой Троицы Самеба в Тбилиси пришли тысячи людей. Смотрите в фотоленте, как проходила траурная церемония.
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фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, траур, гудаури, фото

Грузия простилась с погибшими в Гудаури – фото

14:32 03.08.2022 (обновлено: 14:39 03.08.2022)
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Страшная трагедия в Гудаури, где разбился вертолет, принимавший участие в спасательной операции, потрясла всю Грузию. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе
Простится с погибшими в кафедральный собор Святой Троицы Самеба в Тбилиси пришли тысячи людей. Смотрите в фотоленте, как проходила траурная церемония.
© photo: Sputnik / Stringer

Прощание с погибшими в результате авиакатастрофы в Гудаури прошло в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба

Прощание с погибшими в результате авиакатастрофы в Гудаури прошло в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Прощание с погибшими в результате авиакатастрофы в Гудаури прошло в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба

© photo: Sputnik / Stringer

По словам собравшихся в Самеба коллег погибших и незнакомых с ними лично людей, каждый из находившихся в вертолете МИ-8 был героем

По словам собравшихся в Самеба коллег погибших и незнакомых с ними лично людей, каждый из находившихся в вертолете МИ-8 был героем - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

По словам собравшихся в Самеба коллег погибших и незнакомых с ними лично людей, каждый из находившихся в вертолете МИ-8 был героем

© photo: Sputnik / Stringer

Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение

Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение

© photo: Sputnik / Stringer

У храма Самеба выстроились спасатели, врачи и военные - так они провожали в последний путь погибших героев

У храма Самеба выстроились спасатели, врачи и военные - так они провожали в последний путь погибших героев - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

У храма Самеба выстроились спасатели, врачи и военные - так они провожали в последний путь погибших героев

© photo: Sputnik / Stringer

На гражданской панихиде побывали представители руководства Грузии. На фото - члены правительства и премьер-министр Ираклий Гарибашвили посетили траурную церемонию прощания с погибшими

На гражданской панихиде побывали представители руководства Грузии. На фото - члены правительства и премьер-министр Ираклий Гарибашвили посетили траурную церемонию прощания с погибшими - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

На гражданской панихиде побывали представители руководства Грузии. На фото - члены правительства и премьер-министр Ираклий Гарибашвили посетили траурную церемонию прощания с погибшими

© photo: Sputnik / Stringer

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила медалью "За гражданскую самоотверженность" всех членов экипажа вертолета, который потерпел крушение во время спасательной операции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила медалью &quot;За гражданскую самоотверженность&quot; всех членов экипажа вертолета, который потерпел крушение во время спасательной операции - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила медалью "За гражданскую самоотверженность" всех членов экипажа вертолета, который потерпел крушение во время спасательной операции

© photo: Sputnik / Stringer

В результате крушения вертолета в Гудаури погибли все восемь человек, находившихся на его борту – командир экипажа Заза Лория, летчики – Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили, врачи – Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий, спасатели – Каха Торчинава и Георгий Маргиани

В результате крушения вертолета в Гудаури погибли все восемь человек, находившихся на его борту – командир экипажа Заза Лория, летчики – Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили, врачи – Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий, спасатели – Каха Торчинава и Георгий Маргиани - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

В результате крушения вертолета в Гудаури погибли все восемь человек, находившихся на его борту – командир экипажа Заза Лория, летчики – Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили, врачи – Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий, спасатели – Каха Торчинава и Георгий Маргиани

© photo: Sputnik

Что касается парапланеристов, то один из них, иностранный гражданин, погиб. Второй парапланерист, гражданин Грузии, получил телесные повреждения, его удалось спасти и сейчас он находится на лечении в клинике

Что касается парапланеристов, то один из них, иностранный гражданин, погиб. Второй парапланерист, гражданин Грузии, получил телесные повреждения, его удалось спасти и сейчас он находится на лечении в клинике - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik

Что касается парапланеристов, то один из них, иностранный гражданин, погиб. Второй парапланерист, гражданин Грузии, получил телесные повреждения, его удалось спасти и сейчас он находится на лечении в клинике

© photo: Sputnik

А те, кто летел на помощь парапланеристам, погибли. Они отдали свои жизни, выполняя свой профессиональный долг

А те, кто летел на помощь парапланеристам, погибли. Они отдали свои жизни, выполняя свой профессиональный долг - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik

А те, кто летел на помощь парапланеристам, погибли. Они отдали свои жизни, выполняя свой профессиональный долг

© photo: Sputnik / Stringer

"Соболезную всей Грузии, потому что мы потеряли, прежде всего, очень хороших людей, профессионалов, героев-спасателей", – сказал руководитель главного управления Службы чрезвычайных ситуаций Тбилиси Леван Иоселиани

&quot;Соболезную всей Грузии, потому что мы потеряли, прежде всего, очень хороших людей, профессионалов, героев-спасателей&quot;, – сказал руководитель главного управления Службы чрезвычайных ситуаций Тбилиси Леван Иоселиани - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

"Соболезную всей Грузии, потому что мы потеряли, прежде всего, очень хороших людей, профессионалов, героев-спасателей", – сказал руководитель главного управления Службы чрезвычайных ситуаций Тбилиси Леван Иоселиани

© photo: Sputnik / Stringer

"Все они герои. Все восемь погибших – герои. Это боль в сердце для всей страны, боль в наших сердцах", – сказала журналистам одна из коллег погибших врачей Кети Гулагашвили и Георгия Веницкого

&quot;Все они герои. Все восемь погибших – герои. Это боль в сердце для всей страны, боль в наших сердцах&quot;, – сказала журналистам одна из коллег погибших врачей Кети Гулагашвили и Георгия Веницкого - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

"Все они герои. Все восемь погибших – герои. Это боль в сердце для всей страны, боль в наших сердцах", – сказала журналистам одна из коллег погибших врачей Кети Гулагашвили и Георгия Веницкого

© photo: Sputnik / Stringer

Что стало причиной авиакатастрофы предстоит выяснить следствию. В МВД уже заявили, что находящиеся на борту летчики и борттехники были профессионалами высокого уровня.

МВД также заявило, что в 2019-2022 годах авиапарк пограничной полиции был полностью обновлен – все вертолеты прошли проверку, исправны и обновлены. Все вертолеты детально осматриваются при каждом взлете

Что стало причиной авиакатастрофы предстоит выяснить следствию. В МВД уже заявили, что находящиеся на борту летчики и борттехники были профессионалами высокого уровня.МВД также заявило, что в 2019-2022 годах авиапарк пограничной полиции был полностью обновлен – все вертолеты прошли проверку, исправны и обновлены. Все вертолеты детально осматриваются при каждом взлете - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Что стало причиной авиакатастрофы предстоит выяснить следствию. В МВД уже заявили, что находящиеся на борту летчики и борттехники были профессионалами высокого уровня.

МВД также заявило, что в 2019-2022 годах авиапарк пограничной полиции был полностью обновлен – все вертолеты прошли проверку, исправны и обновлены. Все вертолеты детально осматриваются при каждом взлете

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