https://sputnik-georgia.ru/20220803/kogo-predstavyat-na-post-narodnogo-zaschitnika-gruzii-v-parlamente-startuyut-konsultatsii-269169377.html

Кого представят на пост Народного защитника Грузии? В парламенте стартуют консультации

Кого представят на пост Народного защитника Грузии? В парламенте стартуют консультации

Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в конце года 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T18:02+0400

2022-08-03T18:02+0400

2022-08-03T18:11+0400

народный защитник грузии

грузинская мечта

еврокомиссия

нино ломджария

давид сергеенко

ираклий кобахидзе

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грузия

политика

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. В парламенте Грузии на будущей неделе будет создана рабочая группа, которая примет решение о процедуре выбора кандидата на пост Народного защитника.Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии она не может быть избрана на второй срок. При этом для избрания нового кандидата необходима поддержка минимум 90 депутатов. У правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузи" всего 80 представителей. При этом в правящей партии, председатель которой заявил, что Народный защитник будет избран только в результате консенсуса с оппозицией по требованию Еврокомиссии, уже начались консультации по поводу кандидата."Очень важно, кто будет исполнять эти сложные и вызывающие уважение обязанности. Консультации уже начались", – сказал депутат от правящей партии Давид Сергеенко.Тем временем председатель "Мечты" Ираклий Кобахидзе во время представления плана выполнения условий ЕК заявил, что до 1 сентября правящая сила представит новую совместную процедуру выбора кандидата Народного защитника, которая, по его словам, "обеспечит представление на должность Народного защитника такого лица, которое будет одинаково приемлемо для большинства и оппозиции".В тоже время Давид Сергеенко исключил, что "Грузинская мечта" до разработки механизма уже заранее выбирает кандидата."Эта информация неправильная. Не потому, что у этого кандидата есть проблемы в плане защиты прав человека, а потому, что пока рано говорить о кандидатурах", – сказал заместитель председателя комитета по защите прав человека Алуда Гудушаури.В тоже время заместитель председателя "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе отметил, что партия рассматривает несколько кандидатов.Альтернатива готовитсяСвоего кандидатов собираются представить и представители неправительственного сектора."Пять лет назад "Грузинская мечта" была согласна на модель, в которой кандидатов представляют представители неправительственного сектора. В этом году она может отказаться от этого. Но мы все равно покажем обществу здоровый, открытый процесс выбора кандидатов, при котором наши кандидаты будут квалифицированными и независимыми", – сказала лидер НПО "Сапари" Байя Патарая.В НПО уже начались консультации с оппозицией по поводу разработки критериев."После завершения консультаций мы представим видение всего неправительственного сектора, как мы представляет отбор кандидатов и представление их парламенту так, чтобы было обеспечено избрание независимого и квалифицированного омбудсмена", – сказала Патарая.Кто на стороне НПО?Часть оппозиции уже поддержала позицию неправительственного сектора."Наши позиции по поводу механизма избрания омбудсмена сблизились. Включение гражданского сектора в избрание омбудсмена очень важно. Мы также должны усилить институт омбудсмена", – сказал лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.При этом он не исключил, что правящая партия попытается провести своего кандидата."Грузинская мечта" попытается сделать все, если кто-то пойдет против единства гражданского сектора и оппозиции, то он дополнит свои голоса до 90 и фактически перейдет в "Грузинскую мечту", – сказал Вашадзе.Кто такой Народный защитник?Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.

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