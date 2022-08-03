Кого представят на пост Народного защитника Грузии? В парламенте стартуют консультации
18:02 03.08.2022 (обновлено: 18:11 03.08.2022)
© photo: Sputnik / StringerДепутаты парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта"
© photo: Sputnik / Stringer
Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в конце года
ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. В парламенте Грузии на будущей неделе будет создана рабочая группа, которая примет решение о процедуре выбора кандидата на пост Народного защитника.
Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии она не может быть избрана на второй срок. При этом для избрания нового кандидата необходима поддержка минимум 90 депутатов.
У правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузи" всего 80 представителей. При этом в правящей партии, председатель которой заявил, что Народный защитник будет избран только в результате консенсуса с оппозицией по требованию Еврокомиссии, уже начались консультации по поводу кандидата.
© photo: Ministry of IDPs from the Occupied Terittories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia / FBДавид Сергеенко в парламенте
Давид Сергеенко в парламенте
"Очень важно, кто будет исполнять эти сложные и вызывающие уважение обязанности. Консультации уже начались", – сказал депутат от правящей партии Давид Сергеенко.
Тем временем председатель "Мечты" Ираклий Кобахидзе во время представления плана выполнения условий ЕК заявил, что до 1 сентября правящая сила представит новую совместную процедуру выбора кандидата Народного защитника, которая, по его словам, "обеспечит представление на должность Народного защитника такого лица, которое будет одинаково приемлемо для большинства и оппозиции".
В тоже время Давид Сергеенко исключил, что "Грузинская мечта" до разработки механизма уже заранее выбирает кандидата.
Между тем оппозиционная телекомпания "ТВ Пирвели" из источников правящей силы выяснила, что "Грузинская мечта" рассматривает на пост Народного защитника бывшего сотрудника аппарата омбудсмена, а ныне советника премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили по вопросам защиты прав человека Николоза Татулашвили. Но в правящей партии эту информацию не подтверждают.
"Эта информация неправильная. Не потому, что у этого кандидата есть проблемы в плане защиты прав человека, а потому, что пока рано говорить о кандидатурах", – сказал заместитель председателя комитета по защите прав человека Алуда Гудушаури.
В тоже время заместитель председателя "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе отметил, что партия рассматривает несколько кандидатов.
Альтернатива готовится
Своего кандидатов собираются представить и представители неправительственного сектора.
"Пять лет назад "Грузинская мечта" была согласна на модель, в которой кандидатов представляют представители неправительственного сектора. В этом году она может отказаться от этого. Но мы все равно покажем обществу здоровый, открытый процесс выбора кандидатов, при котором наши кандидаты будут квалифицированными и независимыми", – сказала лидер НПО "Сапари" Байя Патарая.
В НПО уже начались консультации с оппозицией по поводу разработки критериев.
"После завершения консультаций мы представим видение всего неправительственного сектора, как мы представляет отбор кандидатов и представление их парламенту так, чтобы было обеспечено избрание независимого и квалифицированного омбудсмена", – сказала Патарая.
Кто на стороне НПО?
Часть оппозиции уже поддержала позицию неправительственного сектора.
"Наши позиции по поводу механизма избрания омбудсмена сблизились. Включение гражданского сектора в избрание омбудсмена очень важно. Мы также должны усилить институт омбудсмена", – сказал лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.
Георгий Вашадзе. Переговоры "Грузинской мечты" и объединенной оппозиции
При этом он не исключил, что правящая партия попытается провести своего кандидата.
"Грузинская мечта" попытается сделать все, если кто-то пойдет против единства гражданского сектора и оппозиции, то он дополнит свои голоса до 90 и фактически перейдет в "Грузинскую мечту", – сказал Вашадзе.
Кто такой Народный защитник?
Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.
Представители аппарата омбудсмена – единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.
Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.