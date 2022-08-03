https://sputnik-georgia.ru/20220803/nesootvetstvie-standartu-v-gruzii-ostanovleny-32-proizvodstva-medikamentov-269175122.html

Несоответствие стандарту: в Грузии остановлены 32 производства медикаментов

Несоответствие стандарту: в Грузии остановлены 32 производства медикаментов

Все закрытые фармацевтические компании и аптеки смогут возобновить свою работу, если будут соответствовать стандартам 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T22:36+0400

2022-08-03T22:36+0400

2022-08-03T22:36+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Агентство регулировании медицинской и фармацевтической деятельности Грузии приостановило работу на 32 фармацевтических предприятиях из-за несоответствия стандартам.Среди остановленных предприятий "Геомеди", "Имуногени", "Биохимфарм", Институт фармакологии Иовела Кутателадзе, "Биотекс" и "Турманидзе плюс".Кроме того, агентство закрыло и 95 аптек из-за несоответствия стандарту GMP.Стандарт надлежащей производственной практики был задействован в Грузии с 1 января. Однако проверка на соответствие стандарту проходит постепенно, в зависимости от месяца выдачи лицензий.Все закрытые фармацевтические компании и аптеки смогут возобновить свою работу, если будут соответствовать стандартам.

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