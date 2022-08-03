https://sputnik-georgia.ru/20220803/nesootvetstvie-standartu-v-gruzii-ostanovleny-32-proizvodstva-medikamentov-269175122.html
Несоответствие стандарту: в Грузии остановлены 32 производства медикаментов
Несоответствие стандарту: в Грузии остановлены 32 производства медикаментов
Все закрытые фармацевтические компании и аптеки смогут возобновить свою работу, если будут соответствовать стандартам 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T22:36+0400
2022-08-03T22:36+0400
2022-08-03T22:36+0400
грузия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24800/56/248005625_0:116:3000:1804_1920x0_80_0_0_9d7e0c9a2bb4147f35ee9668e5785bb3.jpg
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Агентство регулировании медицинской и фармацевтической деятельности Грузии приостановило работу на 32 фармацевтических предприятиях из-за несоответствия стандартам.Среди остановленных предприятий "Геомеди", "Имуногени", "Биохимфарм", Институт фармакологии Иовела Кутателадзе, "Биотекс" и "Турманидзе плюс".Кроме того, агентство закрыло и 95 аптек из-за несоответствия стандарту GMP.Стандарт надлежащей производственной практики был задействован в Грузии с 1 января. Однако проверка на соответствие стандарту проходит постепенно, в зависимости от месяца выдачи лицензий.Все закрытые фармацевтические компании и аптеки смогут возобновить свою работу, если будут соответствовать стандартам.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24800/56/248005625_220:0:2780:1920_1920x0_80_0_0_18d6a751a08df56b6e2cff40d2e90624.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество
Несоответствие стандарту: в Грузии остановлены 32 производства медикаментов
Все закрытые фармацевтические компании и аптеки смогут возобновить свою работу, если будут соответствовать стандартам
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Агентство регулировании медицинской и фармацевтической деятельности Грузии приостановило работу на 32 фармацевтических предприятиях из-за несоответствия стандартам.
Речь идет о проверке предприятий на соответствие стандарту GMP (Надлежащая производственная практика). Это система норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных средств. Стандарт GMP отражает целостный подход, регулирует и оценивает собственно параметры производства и лабораторной проверки.
Среди остановленных предприятий "Геомеди", "Имуногени", "Биохимфарм", Институт фармакологии Иовела Кутателадзе, "Биотекс" и "Турманидзе плюс".
Кроме того, агентство закрыло и 95 аптек из-за несоответствия стандарту GMP.
Стандарт надлежащей производственной практики был задействован в Грузии с 1 января. Однако проверка на соответствие стандарту проходит постепенно, в зависимости от месяца выдачи лицензий.
Все закрытые фармацевтические компании и аптеки смогут возобновить свою работу, если будут соответствовать стандартам.