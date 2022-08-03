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Семье погибшего грузинского саночника Нодара Кумариташвили вручили награду в Канаде

Семье погибшего грузинского саночника Нодара Кумариташвили вручили награду в Канаде

Почетная медаль была вручена сестре спортсмена Мариам Кумариташвили 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T13:42+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Представители грузинской диаспоры в Канаде вручили почетную награду семье спортсмена Нодара Кумариташвили, трагически погибшего на Олимпиаде-2010.Ровно 12 лет назад на зимних Олимпийских играх в Ванкувере трагически погиб 21-летний грузинский саночник Нодар Кумариташвили. Спортсмен не успел исполнить мечту всей жизни и принять участие в Олимпийских играх – он разбился за несколько часов до их официального открытия.Почетная медаль была вручена сестре Нодара Кумариташвили Мариам.Мероприятие состоялось по инициативе диаспоры и при участии министерства иностранных дел Грузии.Перед собравшимися выступили заместитель министра иностранных дел Владимир Константиниди, посол, а также глава грузинской диаспоры в Британской Колумбии и Канаде.По заключению следственной службы, причиной инцидента стала неисправность трассы. Олимпийские игры в Ванкувере открылись с минуты молчания, спортсмены со всего мира почтили память грузинского саночника.

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