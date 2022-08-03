https://sputnik-georgia.ru/20220803/skandalnoe-delo-o-proslushkakh-v-gruzii-postradavshey-priznana-politik-269173355.html

Скандальное дело о прослушках в Грузии: пострадавшей признана политик

Скандальное дело о прослушках в Грузии: пострадавшей признана политик

Признания пострадавшими ждут и другие политики страны 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T21:02+0400

2022-08-03T21:02+0400

2022-08-03T21:02+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Генпрокуратура Грузии признала пострадавшей политика Эку Беселия по громкому делу о прослушках журналистов, политиков, священников и дипломатов.Скандал разразился в августе 2021 года после того, как были обнародованы аудиозаписи разговоров представителей СМИ, дипломатов и духовенства. Оказалось, что существуют десятки тысяч аудиозаписей. По факту нарушения тайны коммуникаций Генпрокуратура возбудила уголовное дело.Признания пострадавшими ждут и другие политики. В частности, статус пострадавшего по делу о прослушках ждут бывшие банкиры и лидеры партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Кроме того, присуждения статуса пострадавшей ждет и известная грузинская журналистка Ниния Какабадзе.За последнее время неправительственные организации и медиаомбудсмен обратились в Европейский суд по правам человека в связи с прослушками и отказом предоставить фигурантам статуса пострадавшего, который в Грузии дает возможность иметь доступ к материалам следствия и информации о том, как продвигается расследование дела.В иске НПО настаивают на нарушении статьи 8 (право на неприкосновенность личной и семейной жизни) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека. Кроме того, своим иском НПО настаивают на том, чтобы суд обязал государство предоставить им материалы расследования.Ранее Генпрокуратура Грузии обратилась к западным странам за помощью в расследовании дела о тайных прослушках.Властям Грузии пришлось объясняться с Брюсселем, так как среди обнародованных файлов была расшифровка беседы между послом Евросоюза в Грузии Карлом Харцелем и одним из его сотрудников в марте 2020 года. Речь шла о ситуации в Грузинской православной церкви и проведении массовых ритуалов во время пандемии.Тем временем журналисты оппозиционного телеканала "Мтавари архи" опубликовали результаты своего журналистского расследования. По данным телеканала, скандальные записи Службы госбезопасности Грузии слил прессе житель Тбилиси, бывший сотрудник СГБ Акакий Немсадзе. В июле 2021 года он покончил жизнь самоубийством.Власти Грузии заявили, что следствие даст ответ на вопрос, были ли распространенные записи получены законным путем.

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грузия, новости, сгб, грузинская православная церковь, тбилиси, брюссель, мамука хазарадзе, карл харцель