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Статус кредитов, привязанных к ставке рефинансирования, может измениться
Статус кредитов, привязанных к ставке рефинансирования, может измениться
На сегодняшний день в Грузии выдано 190 тысяч кредитов, привязанных к ставке рефинансирования 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T23:04+0400
2022-08-03T23:04+0400
2022-08-03T23:04+0400
национальный банк
экономика
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Нацбанк рассматривает возможность изменения статуса кредитов, привязанных к ставке рефинансирования, заявил глава регулятора Коба Гвенетадзе.На сегодняшний день в Грузии выдано 190 тысяч кредитов, привязанных к ставке рефинансирования, на общую сумму 9,5 миллиарда лари.По его словам, само изменение привязки не изменит ситуации по поводу роста процентов по кредиту, так как в самом индексе ставка рефинансирования играет большую роль.Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
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MIA „Rosiya Segodnya“
национальный банк, экономика, грузия, новости
Статус кредитов, привязанных к ставке рефинансирования, может измениться
На сегодняшний день в Грузии выдано 190 тысяч кредитов, привязанных к ставке рефинансирования
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Нацбанк рассматривает возможность изменения статуса кредитов, привязанных к ставке рефинансирования, заявил глава регулятора Коба Гвенетадзе.
На сегодняшний день в Грузии выдано 190 тысяч кредитов, привязанных к ставке рефинансирования, на общую сумму 9,5 миллиарда лари.
"Мы работаем над вопросом кредитов, привязанных к ставке рефинансирования. Мы изучили практику многих стран в связи с тем, какой индекс можно использовать. Пока мы не определились. Исследование завершено, но для окончательного решения нам понадобится обсуждение", – сказал Гвенетадзе журналистам.
По его словам, само изменение привязки не изменит ситуации по поводу роста процентов по кредиту, так как в самом индексе ставка рефинансирования играет большую роль.
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.