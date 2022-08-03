https://sputnik-georgia.ru/20220803/status-kreditov-privyazannykh-k-stavke-refinansirovaniya-mozhet-izmenitsya-269176933.html

Статус кредитов, привязанных к ставке рефинансирования, может измениться

Статус кредитов, привязанных к ставке рефинансирования, может измениться

На сегодняшний день в Грузии выдано 190 тысяч кредитов, привязанных к ставке рефинансирования 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T23:04+0400

2022-08-03T23:04+0400

2022-08-03T23:04+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Нацбанк рассматривает возможность изменения статуса кредитов, привязанных к ставке рефинансирования, заявил глава регулятора Коба Гвенетадзе.На сегодняшний день в Грузии выдано 190 тысяч кредитов, привязанных к ставке рефинансирования, на общую сумму 9,5 миллиарда лари.По его словам, само изменение привязки не изменит ситуации по поводу роста процентов по кредиту, так как в самом индексе ставка рефинансирования играет большую роль.Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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национальный банк, экономика, грузия, новости