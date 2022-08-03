https://sputnik-georgia.ru/20220803/tak-budet-luchshe-dlya-vsekh--oppozitsionnyy-deputat-ob-ukhode-saakashvili-iz-politiki-269161045.html

"Так будет лучше для всех" – оппозиционный депутат об уходе Саакашвили из политики

"Так будет лучше для всех" – оппозиционный депутат об уходе Саакашвили из политики

Необходимо, чтобы никто не мешал Саакашвили уйти из политики, считает парламентарий 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T16:06+0400

2022-08-03T16:06+0400

2022-08-03T16:06+0400

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грузия

михаил саакашвили

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гига бокерия

грузинская мечта

европейская грузия

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Политики должны сделать все, чтобы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ушел из политики – так будет лучше для всех, сказал член оппозиционной партии "Гирчи", депутат Яго Хвичия.На прошлой неделе адвокат экс-президента Валерий Гелбахиани озвучил его решение об уходе из грузинской политики. По его словам, экс-президента больше не интересует грузинская политика, главное сейчас – спасение и сохранение его жизни. Отбывающий тюремное наказание экс-президент с 12 мая находится в гражданской клинике.По его словам, необходимо, чтобы никто не мешал Саакашвили уйти из политики."Если мы хотим мира, а не вражды в этой поляризованной стране, крайне необходимо, чтобы Михаил Саакашвили не сталкивался с препятствиями в достижении своей цели ухода из политики", – сказал Хвичия.Он убежден, что такое решение Саакашвили, в первую очередь, выгодно основанной им партии "Единое национальное движение" (ЕНД), так как только в этом случае ЕНД получит шанс стать "настоящей партией", а не "парализованным организационным образованием".В правящей партии заявили, что уход Саакашвили из политики не отразится на "отбывании им наказания", так как экс-президент отбывает срок за совершенные им преступления и ответит за них по закону.В "Грузинской мечте" считают, что уход из политики Саакашвили является отголоском дискуссии внутри партии.В свою очередь соратник Саакашвили и лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал заявление об уходе Саакашвили из политики "тактикой адвокатов".

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ника мелия, гига бокерия, грузинская мечта, европейская грузия