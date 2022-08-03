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https://sputnik-georgia.ru/20220803/test-chto-vy-znaete-ob-arbuze-269167346.html
Тест: что вы знаете об арбузе
Тест: что вы знаете об арбузе
Сегодня в разных странах мира отмечают День арбуза, который ведет свою историю из США – страны, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза 03.08.2022, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест об этом вкусном лакомстве.
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тесты, интерактив, арбуз, тесты

Тест: что вы знаете об арбузе

17:00 03.08.2022
CC0 / Pixabay / საზამთრო
საზამთრო - Sputnik Грузия, 1920, 03.08.2022
CC0 / Pixabay /
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Сегодня в разных странах мира отмечают День арбуза, который ведет свою историю из США – страны, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест об этом вкусном лакомстве.
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