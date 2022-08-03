https://sputnik-georgia.ru/20220803/test-chto-vy-znaete-ob-arbuze-269167346.html

Тест: что вы знаете об арбузе

Тест: что вы знаете об арбузе

Сегодня в разных странах мира отмечают День арбуза, который ведет свою историю из США – страны, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T17:00+0400

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тесты

интерактив

арбуз

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест об этом вкусном лакомстве.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тесты, интерактив, арбуз, тесты