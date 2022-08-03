"То, что во мне…": в Тбилиси проходит необычная выставка о людях
© Courtesy of Novo Gallery Выставка художницы Кристине Тусиашвили "То, что во мне…" в галерее Novo Gallery
© Courtesy of Novo Gallery
В своих работах художница искусно объединяет грузинскую и западную культуры
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Персональная выставка грузинской художницы Кристине Тусиашвили под названием "То, что во мне…" проходит в столичной галерее Novo Gallery до 11 сентября, говорится в сообщении организаторов.
© Courtesy of Novo Gallery Выставка художницы Кристине Тусиашвили "То, что во мне…" в галерее Novo Gallery
Выставка художницы Кристине Тусиашвили "То, что во мне…" в галерее Novo Gallery
© Courtesy of Novo Gallery
Выставка "То, что во мне…" объединяет фото- и видеоматериалы, созданные Тусиашвили за последние несколько лет. В своих работах художница искусно объединяет грузинскую и западную культуры.
© Courtesy of Novo Gallery Выставка художницы Кристине Тусиашвили "То, что во мне…" в галерее Novo Gallery
Выставка художницы Кристине Тусиашвили "То, что во мне…" в галерее Novo Gallery
© Courtesy of Novo Gallery
"Главное содержание для нее – это человек, окруженный эмоциональной средой и предметами, женщина, которая постоянно на грани. Автор затрагивает такие темы, как: женщина и общество, тело и сексуальность, жизнь и подсознание. Она ставит перед зрителем вопросы, но и дает надежды, вдохновляет думать и действовать", – говорится в сообщении организаторов.
© Courtesy of Novo Gallery Выставка художницы Кристине Тусиашвили "То, что во мне…" в галерее Novo Gallery
Выставка художницы Кристине Тусиашвили "То, что во мне…" в галерее Novo Gallery
© Courtesy of Novo Gallery
В своих работах художница задается глобальными вопросами о том, что есть на самом деле человек, на что направлено его сознание, зачем человек появился на свет. На все эти вопросы Тусиашвили отвечает – весь мир и есть в человеке.
© Courtesy of Novo Gallery Выставка художницы Кристине Тусиашвили "То, что во мне…" в галерее Novo Gallery
Выставка художницы Кристине Тусиашвили "То, что во мне…" в галерее Novo Gallery
© Courtesy of Novo Gallery
"Для того, чтобы чувствовать и знать, что в тебе, ты должен оставаться тем, кто ты есть, не терять своих истоков... Ты одна составная часть целого и ты сам есть целое... Ты говоришь, и то, что в тебе, льется из тебя", – говорит Тусиашвили.
© Courtesy of Novo Gallery Выставка художницы Кристине Тусиашвили "То, что во мне…" в галерее Novo Gallery
Выставка художницы Кристине Тусиашвили "То, что во мне…" в галерее Novo Gallery
© Courtesy of Novo Gallery
Кристине Тусиашвили родилась в Тбилиси, сейчас живет и работает в Германии. В 2000-2006 годах изучала теорию и историю искусства в Тбилисской академии художеств. В 2008 году переехала в Германию, где в 2009-2014 годах училась.
© Courtesy of Novo Gallery Выставка художницы Кристине Тусиашвили "То, что во мне…" в галерее Novo Gallery
Выставка художницы Кристине Тусиашвили "То, что во мне…" в галерее Novo Gallery
© Courtesy of Novo Gallery
Девушка в основном работает над видеоинсталляциями, перформансами, фотографией. Тусиашвили участница многочисленных групповых и персональных выставок в Германии, Англии, Польше, Грузии и других странах.