https://sputnik-georgia.ru/20220803/treyler-vrezalsya-v-avtobus-v-batumi--est-postradavshie-269155891.html

Трейлер врезался в автобус в Батуми – есть пострадавшие

Трейлер врезался в автобус в Батуми – есть пострадавшие

Пострадали водитель автобуса и пятеро пассажиров 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T14:02+0400

2022-08-03T14:02+0400

2022-08-03T14:02+0400

происшествия

грузия

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дтп

авария

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Несколько человек пострадали в результате ДТП в черноморском городе Батуми, где трейлер врезался в муниципальный автобус, сообщает Аджарское телевидение.Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте царицы Тамар. В результате аварии пострадали водитель автобуса и несколько пассажиров.Бригада скорой медицинской помощи перевела водителя в медучреждение. Его состояние стабильное. Еще пятерых пострадавших пассажиров перевели в клинику "Медальфа". В настоящее время они проходят необходимые обследования.Из-за аварии на магистрали Батуми-Кобулети движение временно было ограничено.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, дтп, авария