https://sputnik-georgia.ru/20220803/treyler-vrezalsya-v-avtobus-v-batumi--est-postradavshie-269155891.html
Трейлер врезался в автобус в Батуми – есть пострадавшие
Трейлер врезался в автобус в Батуми – есть пострадавшие
Пострадали водитель автобуса и пятеро пассажиров 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T14:02+0400
2022-08-03T14:02+0400
2022-08-03T14:02+0400
происшествия
грузия
новости
дтп
авария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249373174_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0f4a58cdee6c711b7c04c3c1c3565674.jpg
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Несколько человек пострадали в результате ДТП в черноморском городе Батуми, где трейлер врезался в муниципальный автобус, сообщает Аджарское телевидение.Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте царицы Тамар. В результате аварии пострадали водитель автобуса и несколько пассажиров.Бригада скорой медицинской помощи перевела водителя в медучреждение. Его состояние стабильное. Еще пятерых пострадавших пассажиров перевели в клинику "Медальфа". В настоящее время они проходят необходимые обследования.Из-за аварии на магистрали Батуми-Кобулети движение временно было ограничено.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249373174_307:0:2982:2006_1920x0_80_0_0_3b7381dcbd615d0fa6f3e78831de3353.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, дтп, авария
Трейлер врезался в автобус в Батуми – есть пострадавшие
Пострадали водитель автобуса и пятеро пассажиров
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Несколько человек пострадали в результате ДТП в черноморском городе Батуми, где трейлер врезался в муниципальный автобус, сообщает Аджарское телевидение.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте царицы Тамар. В результате аварии пострадали водитель автобуса и несколько пассажиров.
Бригада скорой медицинской помощи перевела водителя в медучреждение. Его состояние стабильное.
Еще пятерых пострадавших пассажиров перевели в клинику "Медальфа". В настоящее время они проходят необходимые обследования.
Из-за аварии на магистрали Батуми-Кобулети движение временно было ограничено.