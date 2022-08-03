https://sputnik-georgia.ru/20220803/ustali-ot-napadok---spiker-parlamenta-gruzii-o-zayavlenii-glavy-snbo-ukrainy-269171700.html

Устали от нападок – спикер парламента Грузии о заявлении главы СНБО Украины

Устали от нападок – спикер парламента Грузии о заявлении главы СНБО Украины

Папуашвили заявил, что против Грузии и ее народа ведется гибридная война и распространяется дезинформация 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T18:53+0400

2022-08-03T18:53+0400

2022-08-03T19:17+0400

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цхинвальский регион

шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Грузинское общество устало от нападок, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о том, что Грузия должна защищать свои территории.По словам Данилова, Грузия должна была бы, если она считает, что Абхазия и Цхинвальский регион (Южная Осетия) ее территория, подниматься и защищать свою страну. Грузия и Молдова должны брать пример с Украины, сказал глава СНБО в эфире телеканала "24 ".По его словам, против Грузии и ее народа ведется гибридная война и распространяется дезинформация.Папуашвили подчеркнул, что ни одно обвинение в адрес властей Грузии не было доказано – ни о начале экспорта молочных продуктов в Россию, ни об оказании России помощи в обходе санкций, ни о том, что самолет ВВС РФ якобы пересек воздушное пространство Грузии или, что в страну поступает санкционная российская нефть.Спикер парламента уверен, что целью подобной дезинформации является смена власти в Грузии."Цель которой – навредить репутации Грузии, вызвать волнения в обществе, пошатнуть власть, с целью смены власти, чтобы ввязать Грузию в военный конфликт", – сказал Папуашвили.К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители властей Украины, в том числе секретарь СНБ.Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.

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грузия, политика, новости, украина, абхазия, цхинвальский регион, шалва папуашвили