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В аэропорту Кутаиси прошли плановые учения

В аэропорту Кутаиси прошли плановые учения

Полномасштабные учения в аэропортах Грузии проходят периодически в два года раз 03.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Полномасштабные плановые учения прошли в Кутаисском аэропорту имени Давида Агмашенебели, говорится в сообщении пресс-службы Объединения аэропортов Грузии.В учениях приняли участие соответствующие службы Объединения аэропортов Грузии, представители Сакаэронавигации, главного управления чрезвычайными ситуациями Имерети, Кутаисского регионального центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.После завершения практических учений, менеджер по вопросам безопасности и качества Объединения аэропортов Грузии Темур Чилиндришвили провел итоговую встречу с участниками учений."Полномасштабные учения в аэропортах Грузии проходят периодически в два года раз. Цель учения – установить время реагирования организаций и служб, принимающих участие в процесс в случае чрезвычайного положения, также координированное и эффективное управление процедур, предусмотренных планом действия ЧП", – сказал Чилиндришвили.Во время широкомасштабного учения все соответствующие службы следовали определенному сценарию и международные стандарты были максимально соблюдены.Следующее учение в ближайшее время пройдет в аэропорту имени царицы Тамар в Местиа (регион Самегрело - Земо Сванети).

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