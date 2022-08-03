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В аэропорту Кутаиси прошли плановые учения
В аэропорту Кутаиси прошли плановые учения
Полномасштабные учения в аэропортах Грузии проходят периодически в два года раз 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T22:03+0400
2022-08-03T22:03+0400
2022-08-03T22:22+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Полномасштабные плановые учения прошли в Кутаисском аэропорту имени Давида Агмашенебели, говорится в сообщении пресс-службы Объединения аэропортов Грузии.В учениях приняли участие соответствующие службы Объединения аэропортов Грузии, представители Сакаэронавигации, главного управления чрезвычайными ситуациями Имерети, Кутаисского регионального центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.После завершения практических учений, менеджер по вопросам безопасности и качества Объединения аэропортов Грузии Темур Чилиндришвили провел итоговую встречу с участниками учений."Полномасштабные учения в аэропортах Грузии проходят периодически в два года раз. Цель учения – установить время реагирования организаций и служб, принимающих участие в процесс в случае чрезвычайного положения, также координированное и эффективное управление процедур, предусмотренных планом действия ЧП", – сказал Чилиндришвили.Во время широкомасштабного учения все соответствующие службы следовали определенному сценарию и международные стандарты были максимально соблюдены.Следующее учение в ближайшее время пройдет в аэропорту имени царицы Тамар в Местиа (регион Самегрело - Земо Сванети).
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кутаиси, новости, общество, кутаисский международный аэропорт, грузия
В аэропорту Кутаиси прошли плановые учения
22:03 03.08.2022 (обновлено: 22:22 03.08.2022)
Полномасштабные учения в аэропортах Грузии проходят периодически в два года раз
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Полномасштабные плановые учения прошли в Кутаисском аэропорту имени Давида Агмашенебели, говорится в сообщении пресс-службы Объединения аэропортов Грузии.
В учениях приняли участие соответствующие службы Объединения аэропортов Грузии, представители Сакаэронавигации, главного управления чрезвычайными ситуациями Имерети, Кутаисского регионального центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.
Согласно имитированной постановке, в Кутаисском аэропорту самолет осуществил аварийное приземление, после чего в аэропорту объявили общую тревогу и мобилизовали аварийно-оперативный центр, который перешел на чрезвычайный режим работы.
После завершения практических учений, менеджер по вопросам безопасности и качества Объединения аэропортов Грузии Темур Чилиндришвили провел итоговую встречу с участниками учений.
"Полномасштабные учения в аэропортах Грузии проходят периодически в два года раз. Цель учения – установить время реагирования организаций и служб, принимающих участие в процесс в случае чрезвычайного положения, также координированное и эффективное управление процедур, предусмотренных планом действия ЧП", – сказал Чилиндришвили.
Во время широкомасштабного учения все соответствующие службы следовали определенному сценарию и международные стандарты были максимально соблюдены.
Следующее учение в ближайшее время пройдет в аэропорту имени царицы Тамар в Местиа (регион Самегрело - Земо Сванети).