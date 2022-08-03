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В Грузии ищут моделей plus-size
В Грузии ищут моделей plus-size
Агентство нередко объявляет набор моделей, однако о поиске плюс-сайз девушек было объявлено впервые 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T23:59+0400
2022-08-03T23:59+0400
2022-08-03T23:59+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Успешное грузинское модельное агентство Look Models Management объявило кастинг для моделей plus-size.Агентство периодически объявляет набор моделей, однако о поиске плюс-сайз девушек было объявлено впервые.Look Models Management – одно из самых рейтинговых модельных агентств в Грузии, которое активно представляет своих моделей и за пределами страны. Представители агентства часто участвуют в зарубежных проектах и сотрудничают с мировыми брендами.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
модельный бизнес, модель, грузия, новости, общество
В Грузии ищут моделей plus-size
Агентство нередко объявляет набор моделей, однако о поиске плюс-сайз девушек было объявлено впервые
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Успешное грузинское модельное агентство Look Models Management объявило кастинг для моделей plus-size.
"Это ваш шанс выйти на международный рынок модельной индустрии с ведущими мировыми брендами", – пишут в агентстве.
Агентство периодически объявляет набор моделей, однако о поиске плюс-сайз девушек было объявлено впервые.
Look Models Management – одно из самых рейтинговых модельных агентств в Грузии, которое активно представляет своих моделей и за пределами страны. Представители агентства часто участвуют в зарубежных проектах и сотрудничают с мировыми брендами.