https://sputnik-georgia.ru/20220803/v-gruzii-ischut-modeley-plus-size-269171554.html

В Грузии ищут моделей plus-size

В Грузии ищут моделей plus-size

Агентство нередко объявляет набор моделей, однако о поиске плюс-сайз девушек было объявлено впервые 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T23:59+0400

2022-08-03T23:59+0400

2022-08-03T23:59+0400

модельный бизнес

модель

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новости

общество

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Успешное грузинское модельное агентство Look Models Management объявило кастинг для моделей plus-size.Агентство периодически объявляет набор моделей, однако о поиске плюс-сайз девушек было объявлено впервые.Look Models Management – одно из самых рейтинговых модельных агентств в Грузии, которое активно представляет своих моделей и за пределами страны. Представители агентства часто участвуют в зарубежных проектах и сотрудничают с мировыми брендами.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

модельный бизнес, модель, грузия, новости, общество