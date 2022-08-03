https://sputnik-georgia.ru/20220803/v-gruzii-vyvili-fakty-aptechnoy-narkomanii-269159280.html

В Грузии выявили факты "аптечной наркомании"

В Грузии выявили факты "аптечной наркомании"

В ходе следствия из объектов было изъято большое количество медикаментов 03.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. С начала 2022 года за продажу психотропных медикаментов без рецепта к уголовной ответственности привлечены 56 человек, говорится в сообщении Следственной службы министерства финансов Грузии.По информации ведомства, сотрудники Следственной службы в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий выявили в Тбилиси и регионах Аджарии, Самегрело, Имерети и Кахети 22 аптеки, которые работали с нарушением закона.В ходе следствия из вышеуказанных объектов было изъято большое количество медикаментов.По информации ведомства, всего с начала года к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность привлечено 13 юридических и 43 физических лица, трое из которых имеют судимость в прошлом за аналогичное преступление, и по решению суда лишены права заниматься фармацевтической деятельностью.Следствие продолжается по уголовной статье "Незаконная предпринимательская деятельность", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.Следственная служба продолжает активные следственные действия по выявлению и пресечению фактов "аптечной наркомании".

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мвд грузии, тбилиси, аджария, самегрело, общество, новости, грузия