https://sputnik-georgia.ru/20220803/v-tbilisi-den-rozhdeniya-kompozitora-paliashvili-otmetyat-kontsertom-269160725.html
В Тбилиси день рождения композитора Палиашвили отметят концертом
В Тбилиси день рождения композитора Палиашвили отметят концертом
На вечере прозвучат фрагменты из опер "Абесалом и Этери", "Даиси" и "Латавра" 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T16:27+0400
2022-08-03T16:27+0400
2022-08-03T16:27+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Бесплатный концерт вокальный музыки в честь дня рождения выдающегося грузинского композитора Захария Палиашвили пройдет в Тбилиси 3 августа в 18:00.На вечере будут исполнены фрагменты из опер Палиашвили "Абесалом и Этери", "Даиси", "Латавра", а также романсы.В концерте примут участие солисты Театра оперы и балета имени Захария Палиашвили и студенты Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили: Эльдар Гецадзе, Хатуна Чохонелидзе, Элене Джанджалия, Марика Мачитидзе, Георгий Мчедлишвили, Леван Табатадзе, Баия Григолия, Кетеван Сихарулидзе и другие.В качестве концертмейстеров выступят Дареджан Махашвили, Виктория Чаплинская, Марина Метревели и Нина Хоштария.Концерт пройдет в мемориальном Доме музее Захария Палиашвили.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, захарий палиашвили, новости, грузия, концерт, анонсы , тбилиси
В Тбилиси день рождения композитора Палиашвили отметят концертом
На вечере прозвучат фрагменты из опер "Абесалом и Этери", "Даиси" и "Латавра"
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Бесплатный концерт вокальный музыки в честь дня рождения выдающегося грузинского композитора Захария Палиашвили пройдет в Тбилиси 3 августа в 18:00.
На вечере будут исполнены фрагменты из опер Палиашвили "Абесалом и Этери", "Даиси", "Латавра", а также романсы.
В концерте примут участие солисты Театра оперы и балета имени Захария Палиашвили и студенты Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили: Эльдар Гецадзе, Хатуна Чохонелидзе, Элене Джанджалия, Марика Мачитидзе, Георгий Мчедлишвили, Леван Табатадзе, Баия Григолия, Кетеван Сихарулидзе и другие.
В качестве концертмейстеров выступят Дареджан Махашвили, Виктория Чаплинская, Марина Метревели и Нина Хоштария.
Концерт пройдет в мемориальном Доме музее Захария Палиашвили.