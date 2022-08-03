https://sputnik-georgia.ru/20220803/v-tbilisi-den-rozhdeniya-kompozitora-paliashvili-otmetyat-kontsertom-269160725.html

В Тбилиси день рождения композитора Палиашвили отметят концертом

В Тбилиси день рождения композитора Палиашвили отметят концертом

На вечере прозвучат фрагменты из опер "Абесалом и Этери", "Даиси" и "Латавра" 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T16:27+0400

2022-08-03T16:27+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Бесплатный концерт вокальный музыки в честь дня рождения выдающегося грузинского композитора Захария Палиашвили пройдет в Тбилиси 3 августа в 18:00.На вечере будут исполнены фрагменты из опер Палиашвили "Абесалом и Этери", "Даиси", "Латавра", а также романсы.В концерте примут участие солисты Театра оперы и балета имени Захария Палиашвили и студенты Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили: Эльдар Гецадзе, Хатуна Чохонелидзе, Элене Джанджалия, Марика Мачитидзе, Георгий Мчедлишвили, Леван Табатадзе, Баия Григолия, Кетеван Сихарулидзе и другие.В качестве концертмейстеров выступят Дареджан Махашвили, Виктория Чаплинская, Марина Метревели и Нина Хоштария.Концерт пройдет в мемориальном Доме музее Захария Палиашвили.

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культура, захарий палиашвили, новости, грузия, концерт, анонсы , тбилиси