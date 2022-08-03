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Внимание, опасно: на востоке Грузии выявлены случаи сибирской язвы у скота
Внимание, опасно: на востоке Грузии выявлены случаи сибирской язвы у скота
Ежегодно в Грузии прививают до миллиона голов скота от этого заболевания 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T23:38+0400
2022-08-03T23:38+0400
2022-08-03T23:38+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Два случая падения крупнорогатого скота из-за сибирской язвы выявлены в селе Земо Карабула – на территории деревни ввели карантин, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия.Введенный в селе карантин подразумевает ограничение передвижения крупнорогатого скота, запрет продажи скота на рынках, употребление и реализация молока, сыра и других производных продуктов.Заражение сибирской язвой человека происходит только при забое зараженного скота или употребления зараженного мяса, а также из загрязненной среды. Всего в Грузии зарегистрировано до 2 тысяч очагов зараженной почвы, которые появляются из-за забоя зараженного животного или его разделки.Ежегодно в Грузии прививают до миллиона голов скота от этого заболевания.В Грузии мясо продают со специальным кодом, благодаря которому можно узнать происхождение мяса и дату и место его забоя.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости
Внимание, опасно: на востоке Грузии выявлены случаи сибирской язвы у скота
Ежегодно в Грузии прививают до миллиона голов скота от этого заболевания
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Два случая падения крупнорогатого скота из-за сибирской язвы выявлены в селе Земо Карабула – на территории деревни ввели карантин, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия.
По данным Агентства, ветеринарная служба уже осуществила все меры, предусмотренные ведомством. В частности, павший скот был сожжен и захоронен, проведена дезинфекция. Сейчас проводится профилактическая вакцинация домашнего крупнорогатого скота.
Введенный в селе карантин подразумевает ограничение передвижения крупнорогатого скота, запрет продажи скота на рынках, употребление и реализация молока, сыра и других производных продуктов.
Заражение сибирской язвой человека происходит только при забое зараженного скота или употребления зараженного мяса, а также из загрязненной среды.
Всего в Грузии зарегистрировано до 2 тысяч очагов зараженной почвы, которые появляются из-за забоя зараженного животного или его разделки.
Ежегодно в Грузии прививают до миллиона голов скота от этого заболевания.
В Грузии мясо продают со специальным кодом, благодаря которому можно узнать происхождение мяса и дату и место его забоя.