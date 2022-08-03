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Внимание, опасно: на востоке Грузии выявлены случаи сибирской язвы у скота

Внимание, опасно: на востоке Грузии выявлены случаи сибирской язвы у скота

Ежегодно в Грузии прививают до миллиона голов скота от этого заболевания 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T23:38+0400

2022-08-03T23:38+0400

2022-08-03T23:38+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Два случая падения крупнорогатого скота из-за сибирской язвы выявлены в селе Земо Карабула – на территории деревни ввели карантин, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия.Введенный в селе карантин подразумевает ограничение передвижения крупнорогатого скота, запрет продажи скота на рынках, употребление и реализация молока, сыра и других производных продуктов.Заражение сибирской язвой человека происходит только при забое зараженного скота или употребления зараженного мяса, а также из загрязненной среды. Всего в Грузии зарегистрировано до 2 тысяч очагов зараженной почвы, которые появляются из-за забоя зараженного животного или его разделки.Ежегодно в Грузии прививают до миллиона голов скота от этого заболевания.В Грузии мясо продают со специальным кодом, благодаря которому можно узнать происхождение мяса и дату и место его забоя.

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