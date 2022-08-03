https://sputnik-georgia.ru/20220803/yarmarka-sovremennogo-iskusstva-taf-2022-proydet-v-tbilisi-269171897.html
Ярмарка современного искусства TAF-2022 пройдет в Тбилиси
Ярмарка современного искусства TAF-2022 пройдет в Тбилиси
Самое масштабное арт-пространство региона вновь соберет ценителей современного искусства со всего мира 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T19:28+0400
2022-08-03T19:28+0400
2022-08-03T19:28+0400
грузия
новости
культура
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Ярмарка современного искусства (Tbilisi Art Fair) после двухлетнего перерыва пройдет в выставочном центре Expo Georgia с 22 по 25 сентября.Самое масштабное арт-пространство региона вновь соберет кураторов, критиков, коллекционеров, представителей международных СМИ и гостей из разных стран мира.В этот раз в ярмарке примут участие местные и международные галереи, а также независимые художники, у которых появится возможность представить свои работы более широкой аудитории. Сбор заявок на TAF уже стартовал.Помимо выставок, ярмарка будет включать в себя перформансы, мастер-классы, Taf Talks и другие мероприятия, которые будут способствовать сотрудничеству между сценами современного искусства.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура
Ярмарка современного искусства TAF-2022 пройдет в Тбилиси
Самое масштабное арт-пространство региона вновь соберет ценителей современного искусства со всего мира
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Ярмарка современного искусства (Tbilisi Art Fair) после двухлетнего перерыва пройдет в выставочном центре Expo Georgia с 22 по 25 сентября.
Самое масштабное арт-пространство региона вновь соберет кураторов, критиков, коллекционеров, представителей международных СМИ и гостей из разных стран мира.
В этот раз в ярмарке примут участие местные и международные галереи, а также независимые художники, у которых появится возможность представить свои работы более широкой аудитории. Сбор заявок на TAF уже стартовал.
Помимо выставок, ярмарка будет включать в себя перформансы, мастер-классы, Taf Talks и другие мероприятия, которые будут способствовать сотрудничеству между сценами современного искусства.