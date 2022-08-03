https://sputnik-georgia.ru/20220803/zemletryasenie-proizoshlo-na-yuge-gruzii-269158007.html
Землетрясение произошло на юге Грузии
Землетрясение произошло на юге Грузии
Эпицентр землетрясения магнитудой 3,2 находился на глубине трех километров 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T14:24+0400
2022-08-03T14:24+0400
2022-08-03T14:25+0400
происшествия
грузия
новости
рача
имерети
западная грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252596964_0:64:3191:1859_1920x0_80_0_0_cce64426945d90d45d98adb2ee19e16a.jpg
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло у села Самеба в 23 километрах от Дманиси (Квемо Картли), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 13:11 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине трех километров.Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
рача
имерети
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252596964_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4b5e86e7670a4c494a93deccf8e1ed79.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, рача, имерети, западная грузия
Землетрясение произошло на юге Грузии
14:24 03.08.2022 (обновлено: 14:25 03.08.2022)
Эпицентр землетрясения магнитудой 3,2 находился на глубине трех километров
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло у села Самеба в 23 километрах от Дманиси (Квемо Картли), сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 13:11 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине трех километров.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.