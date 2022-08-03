https://sputnik-georgia.ru/20220803/zemletryasenie-proizoshlo-na-yuge-gruzii-269158007.html

Землетрясение произошло на юге Грузии

Землетрясение произошло на юге Грузии

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,2 находился на глубине трех километров 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T14:24+0400

2022-08-03T14:24+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло у села Самеба в 23 километрах от Дманиси (Квемо Картли), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 13:11 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине трех километров.Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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имерети

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происшествия, грузия, новости, рача, имерети, западная грузия