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Жертвой ДТП на востоке Грузии стал 19-летний юноша
Жертвой ДТП на востоке Грузии стал 19-летний юноша
Машина съехала с проезжей части дороги и врезалась в дерево 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T10:22+0400
2022-08-03T10:22+0400
2022-08-03T10:35+0400
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дтп
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Жертвой дорожно-транспортного происшествия у села Квишхети Хашурского района (регион Шида Картли) стал 19-летний юноша, сообщает телекомпания "Мтавари".Инцидент произошел накануне ночью. Машина съехала с проезжей части дороги и врезалась в дерево. Водителя госпитализировали в беcсознательном состоянии, однако врачам не удалось его спасти.Еще два человека, находящиеся в машине, получили тяжелые повреждения. О других деталях аварии пока не сообщается.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, дтп, авария
Жертвой ДТП на востоке Грузии стал 19-летний юноша
10:22 03.08.2022 (обновлено: 10:35 03.08.2022)
Машина съехала с проезжей части дороги и врезалась в дерево
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Жертвой дорожно-транспортного происшествия у села Квишхети Хашурского района (регион Шида Картли) стал 19-летний юноша, сообщает телекомпания "Мтавари".
Инцидент произошел накануне ночью. Машина съехала с проезжей части дороги и врезалась в дерево. Водителя госпитализировали в беcсознательном состоянии, однако врачам не удалось его спасти.
Еще два человека, находящиеся в машине, получили тяжелые повреждения.
О других деталях аварии пока не сообщается.