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Жертвой ДТП на востоке Грузии стал 19-летний юноша

Жертвой ДТП на востоке Грузии стал 19-летний юноша

Машина съехала с проезжей части дороги и врезалась в дерево 03.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Жертвой дорожно-транспортного происшествия у села Квишхети Хашурского района (регион Шида Картли) стал 19-летний юноша, сообщает телекомпания "Мтавари".Инцидент произошел накануне ночью. Машина съехала с проезжей части дороги и врезалась в дерево. Водителя госпитализировали в беcсознательном состоянии, однако врачам не удалось его спасти.Еще два человека, находящиеся в машине, получили тяжелые повреждения. О других деталях аварии пока не сообщается.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, дтп, авария