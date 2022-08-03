https://sputnik-georgia.ru/20220803/zurabishvili-nagradila-aktera-tengiza-archvadze-ordenom-siyanie-269164998.html
Зурабишвили наградила актера Тенгиза Арчвадзе орденом "Сияние"
Зурабишвили наградила актера Тенгиза Арчвадзе орденом "Сияние"
Президент поздравила артиста с 90-м днем рождения и пожелала ему здоровья 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T17:16+0400
2022-08-03T17:16+0400
2022-08-03T17:16+0400
президентский орден сияние
тбилиси
тенгиз арчвадзе
новости
грузия
культура
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/03/269164617_0:154:2979:1830_1920x0_80_0_0_ef8a43732cffd9880051df0de28020f7.jpg
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила выдающегося грузинского актера Тенгиза Арчвадзе орденом "Сияние" в день его 90-летия.Глава государства вручила актеру награду за особый вклад в развитие и популяризацию грузинского театрального и киноискусства, а также за выдающуюся общественную деятельность.Президент также поздравила Тенгиза Арчвадзе с днем рождения, пожелав ему здоровья и стойкости.Тенгиз Арчвадзе родился 3 августа 1932 года в Тбилиси. В 1955 году окончил актерское отделение Тбилисского театрального института им. Ш. Руставели. Сниматься в кино начал с конца 1950-х годов. В 1967-1973 гг. работал в Руставском драмтеатре. С 1973-го – в Тбилисском театре им. К. Марджанишвили.Является обладателем звания "Заслуженный артист Грузинской ССР", Народный артист Грузинской ССР и награды "Жрец искусства". Известен зрителям по ролям в кинофильмах "Хевсурская баллада", "Я вижу солнце", "Дата Туташхия", "Десница великого мастера" и других.Президентский орден "Сияние" был учрежден решением парламента Грузии в 2009 году для награждения выдающихся деятелей культуры, образования, науки, искусства, спорта и других сфер за их заслуги.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/03/269164617_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_99bce514b9bf60e865680ea1afc23fbc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президентский орден сияние, тбилиси, тенгиз арчвадзе, новости, грузия, культура, саломе зурабишвили
Зурабишвили наградила актера Тенгиза Арчвадзе орденом "Сияние"
Президент поздравила артиста с 90-м днем рождения и пожелала ему здоровья
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила выдающегося грузинского актера Тенгиза Арчвадзе орденом "Сияние" в день его 90-летия.
Глава государства вручила
актеру награду за особый вклад в развитие и популяризацию грузинского театрального и киноискусства, а также за выдающуюся общественную деятельность.
Президент также поздравила Тенгиза Арчвадзе с днем рождения, пожелав ему здоровья и стойкости.
Тенгиз Арчвадзе родился 3 августа 1932 года в Тбилиси. В 1955 году окончил актерское отделение Тбилисского театрального института им. Ш. Руставели. Сниматься в кино начал с конца 1950-х годов. В 1967-1973 гг. работал в Руставском драмтеатре. С 1973-го – в Тбилисском театре им. К. Марджанишвили.
Является обладателем звания "Заслуженный артист Грузинской ССР", Народный артист Грузинской ССР и награды "Жрец искусства". Известен зрителям по ролям в кинофильмах "Хевсурская баллада", "Я вижу солнце", "Дата Туташхия", "Десница великого мастера" и других.
Президентский орден "Сияние" был учрежден решением парламента Грузии в 2009 году для награждения выдающихся деятелей культуры, образования, науки, искусства, спорта и других сфер за их заслуги.