https://sputnik-georgia.ru/20220803/zurabishvili-nagradila-aktera-tengiza-archvadze-ordenom-siyanie-269164998.html

Зурабишвили наградила актера Тенгиза Арчвадзе орденом "Сияние"

Зурабишвили наградила актера Тенгиза Арчвадзе орденом "Сияние"

Президент поздравила артиста с 90-м днем рождения и пожелала ему здоровья 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T17:16+0400

2022-08-03T17:16+0400

2022-08-03T17:16+0400

президентский орден сияние

тбилиси

тенгиз арчвадзе

новости

грузия

культура

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила выдающегося грузинского актера Тенгиза Арчвадзе орденом "Сияние" в день его 90-летия.Глава государства вручила актеру награду за особый вклад в развитие и популяризацию грузинского театрального и киноискусства, а также за выдающуюся общественную деятельность.Президент также поздравила Тенгиза Арчвадзе с днем рождения, пожелав ему здоровья и стойкости.Тенгиз Арчвадзе родился 3 августа 1932 года в Тбилиси. В 1955 году окончил актерское отделение Тбилисского театрального института им. Ш. Руставели. Сниматься в кино начал с конца 1950-х годов. В 1967-1973 гг. работал в Руставском драмтеатре. С 1973-го – в Тбилисском театре им. К. Марджанишвили.Является обладателем звания "Заслуженный артист Грузинской ССР", Народный артист Грузинской ССР и награды "Жрец искусства". Известен зрителям по ролям в кинофильмах "Хевсурская баллада", "Я вижу солнце", "Дата Туташхия", "Десница великого мастера" и других.Президентский орден "Сияние" был учрежден решением парламента Грузии в 2009 году для награждения выдающихся деятелей культуры, образования, науки, искусства, спорта и других сфер за их заслуги.

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президентский орден сияние, тбилиси, тенгиз арчвадзе, новости, грузия, культура, саломе зурабишвили