Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220804/dtp-na-rikotskom-perevale---perevernulsya-treyler--269187029.html
ДТП на Рикотском перевале – перевернулся трейлер
ДТП на Рикотском перевале – перевернулся трейлер
Министерство внутренних дел уже начало расследование причин случившегося 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T12:19+0400
2022-08-04T12:43+0400
грузия
происшествия
новости
дтп
рикотский перевал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102559_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_a9bee574233d4aa175add0b357fb8f89.jpg
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Трейлер перевернулся на Рикотском перевале, который связывает западную и восточную части Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на МВД. По данным министерства, во время ДТП никто не пострадал. В связи со случившимся уже началось следствие.
рикотский перевал
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102559_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_0e0d60ebda6abc3e15fb8c246a52400e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, происшествия, новости, дтп, рикотский перевал

ДТП на Рикотском перевале – перевернулся трейлер

12:19 04.08.2022 (обновлено: 12:43 04.08.2022)
© photo: Sputnik / StringerРикотский перевал. Строительство новой трассы Восток Запад и прокладка тоннелей
Рикотский перевал. Строительство новой трассы Восток Запад и прокладка тоннелей - Sputnik Грузия, 1920, 04.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Министерство внутренних дел уже начало расследование причин случившегося
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Трейлер перевернулся на Рикотском перевале, который связывает западную и восточную части Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на МВД.
По данным министерства, во время ДТП никто не пострадал.
В связи со случившимся уже началось следствие.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0