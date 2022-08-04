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ДТП на Рикотском перевале – перевернулся трейлер
ДТП на Рикотском перевале – перевернулся трейлер
Министерство внутренних дел уже начало расследование причин случившегося 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T12:19+0400
2022-08-04T12:19+0400
2022-08-04T12:43+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Трейлер перевернулся на Рикотском перевале, который связывает западную и восточную части Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на МВД. По данным министерства, во время ДТП никто не пострадал. В связи со случившимся уже началось следствие.
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грузия, происшествия, новости, дтп, рикотский перевал
ДТП на Рикотском перевале – перевернулся трейлер
12:19 04.08.2022 (обновлено: 12:43 04.08.2022)
Министерство внутренних дел уже начало расследование причин случившегося
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Трейлер перевернулся на Рикотском перевале, который связывает западную и восточную части Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на МВД.
По данным министерства, во время ДТП никто не пострадал.
В связи со случившимся уже началось следствие.