https://sputnik-georgia.ru/20220804/dtp-na-rikotskom-perevale---perevernulsya-treyler--269187029.html

ДТП на Рикотском перевале – перевернулся трейлер

ДТП на Рикотском перевале – перевернулся трейлер

Министерство внутренних дел уже начало расследование причин случившегося 04.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Трейлер перевернулся на Рикотском перевале, который связывает западную и восточную части Грузии, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на МВД. По данным министерства, во время ДТП никто не пострадал. В связи со случившимся уже началось следствие.

рикотский перевал

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грузия, происшествия, новости, дтп, рикотский перевал