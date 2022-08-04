https://sputnik-georgia.ru/20220804/folk-rok-gruppa-mgzavrebi-provedet-kontsert-v-batumi-269133384.html

Фолк-рок-группа "Мгзавреби" проведет концерт в Батуми

Фолк-рок-группа "Мгзавреби" проведет концерт в Батуми

Музыканты порадуют слушателей своими лучшими хитами 04.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Известная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" (Mgzavrebi) проведет концерт в черноморском городе Батуми 6 августа.К слову, группа готовит концерты и за пределами Грузии. "Мгзавреби" порадуют своими песнями и армянских слушателей на концерте в Ереване 19 августа.Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы."Мгзавреби" основал вокалист Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (груз. "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом".

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