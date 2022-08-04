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Какого числа Медовый, Яблочный и Ореховый Спас 2022? Дата праздников

Какого числа Медовый, Яблочный и Ореховый Спас 2022? Дата праздников

Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы православные ежегодно отмечают в августе - древние праздники, посвященные сбору урожая, в которых тесно переплелись народные... 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T18:41+0400

2022-08-04T18:41+0400

2022-08-04T18:41+0400

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Даты Медового, Яблочного и Орехового Спаса в календаре неизменны из года в год – каждый из праздников имеет свою историю и традиции, однако все они связаны с Сыном Божьим и с Его деяниями. Так произошло название праздников "Спас" – сокращенное от "Спаситель".Какого числа отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в 2022-м, рассказывает Sputnik Грузия.Какого числа Медовый СпасМедовый Спас - один из древнейших праздников отмечают 14 августа – он приурочен к началу сбора меда на пасеках.В старину в Медовый Спас спешили собрать мед, так как считали, что пчелы после этого дня начинают приносить "неправильный" мед. Кстати, кушать мед, который считали целебным, можно было только после освещения в церкви.В этот день в церквях проводят малое водосвятие, поэтому праздник называли также Спас на воде или Мокрый Спас.Кроме воды и меда, 14 августа освящают целебные травы и мак, чтобы здоровье и имущество процветали. Так появилось третье название Медового Спаса – Маковей.В Медовый Спас начинается Успенский пост, поэтому к празднику готовили медовики и пряники из постного теста, которые запивали квасом.Какого числа Яблочный СпасВторой Спас называют Яблочным так как в это время обычно начинается сбор урожая - отмечают его 19 августа - в праздник Преображения Господня.В Яблочный Спас приносили в церковь корзины с яблоками и другими фруктами и злаками первого урожая, для освещения - по народным поверьям до освещения кушать фрукты нельзя было. Из освященных плодов и злаков готовили затем пироги, сухофрукты, компоты, джемы, варенье и так далее.Именно в Яблочный Спас освящали землю под новый урожай – люди верили, что от обрядов, совершенных в этот день, зависело благополучие в будущем.По народному календарю Яблочный Спас совпадает с проводами лета - именно с 19 августа начинает холодать.Какого числа Ореховый СпасТретий Спас, который называют Ореховым, так как в этот день активно начинают собирать орехи, созревшие к этому времени, отмечают 29 августа - на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы.В Ореховый Спас в церкви освящают первый ореховый сбор. В Ореховый Спас завершают уборку хлебов, а первый каравай из муки нового урожая также освящают в церкви, поэтому его называют еще Хлебным.Третий Спас называют еще Холщовым. Предание повествует, что к Спасителю пришел художник - посланец князя Эдессы, и попросил у Христа разрешения написать его портрет, который поможет больному владыке исцелиться.Живописцу не удавалось написать портрет Спасителя, тогда Иисус умылся, вытер лицо холстиной, и на ней отчетливо проступили Его черты. Князь, получив эту холстину, быстро поправился.Нерукотворный образ Христа Спасителя хранился сначала в Эдессе, потом святыню перевезли в Константинополь — перенесение реликвии произошло 29 августа.В Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы можно полакомиться дарами природы. В старину верили, что в эти дни вся положительная энергия земли сосредоточена в меде, фруктах, орехах и хлебе и на первый взгляд обычные продукты помогут приобрести здоровье, удачу и благополучие.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников