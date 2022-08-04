https://sputnik-georgia.ru/20220804/kakoy-budet-sleduyuschaya-volna-koronavirusa-v-gruzii-269152361.html

Какой будет следующая волна коронавируса в Грузии?

Какой будет следующая волна коронавируса в Грузии?

По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Новая волна коронавируса, ожидаемая в Грузии осенью, не должна быть такой сильной, как предыдущие, однако риски ухудшения эпидемиологической ситуации есть, заявил инфекционист Александре Гогинава.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 11 802.Несмотря на увеличенные случаи коронавируса, нагрузка на клиники не возросла, отметил специалист.Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 698 020 случаев инфицирования, 16 869 скончались.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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