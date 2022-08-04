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Какой будет следующая волна коронавируса в Грузии?
Какой будет следующая волна коронавируса в Грузии?
По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Новая волна коронавируса, ожидаемая в Грузии осенью, не должна быть такой сильной, как предыдущие, однако риски ухудшения эпидемиологической ситуации есть, заявил инфекционист Александре Гогинава.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 11 802.Несмотря на увеличенные случаи коронавируса, нагрузка на клиники не возросла, отметил специалист.Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 698 020 случаев инфицирования, 16 869 скончались.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19

Какой будет следующая волна коронавируса в Грузии?

08:01 04.08.2022
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 04.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Новая волна коронавируса, ожидаемая в Грузии осенью, не должна быть такой сильной, как предыдущие, однако риски ухудшения эпидемиологической ситуации есть, заявил инфекционист Александре Гогинава.
Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 11 802.

"Сейчас морской сезон. Это означает рост мобильности, поэтому население должно следовать определенным рекомендациям. Риски того, что эпидположение еще больше ухудшится, особенно осенью, есть. Однако, по-моему, новая волна не будет такой тяжелой, как предыдущие, потому что этот штамм редко отличается тяжелым течением", – заявил Гогинава в эфире телекомпании "Имеди".

Несмотря на увеличенные случаи коронавируса, нагрузка на клиники не возросла, отметил специалист.
Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.
По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.
По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 698 020 случаев инфицирования, 16 869 скончались.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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