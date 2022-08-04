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Какую модель деолигархизации выбрали в парламенте Грузии
Какую модель деолигархизации выбрали в парламенте Грузии
Грузия не будет ждать одобрения Венецианской комиссии для принятия этого закона, так как комиссия получила этот вариант от украинской власти, заявил депутат 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T21:44+0400
2022-08-04T21:44+0400
2022-08-04T21:48+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Закон по деолигархизации, принятый украинским парламентом, уже одобрен Еврокомиссией и мы используем в своем законе все его основные принципы в соответствии с грузинскими реалиями, заявил глава юридического комитета Анри Оханашвили.Рабочая группа рассматривает в качестве рабочего варианта закона о деолигархизации украинскую модель закона об олигархах, который был задействован этой весной. Совет Евросоюза призвал Украину, которая в отличие от Грузии уже получила статус кандидата, приступить к выполнению этого закона.При этом он отметил, что Грузия уже не будет ждать одобрения Венецианской комиссии для принятия этого закона, так как комиссия получила этот вариант от украинской власти."Контекст и принципы везде одни и те же. Когда идет речь об ослаблении влияния и превенции рисков. Исходя из того, что Украина уже отправила закон, с нашей стороны нелогично отправлять ту же модель повторно. Все основные принципы должны быть перенесены, чтобы потом не вышло так, что мы внесем вопросы, которые не будут приемлемы для Венецианской комиссии и Еврокомиссии", - сказал Оханашвили.Деолигархизация, или С чего начали в Грузии обсуждение назревшего "евроремонта" >>Согласно плану правящей партии, законопроект о деолигархизации поступит в парламент в виде инициативы не позднее 5 октября и будет утвержден до 29 ноября.
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грузия, новости, политика, венецианская комиссия, украина
Какую модель деолигархизации выбрали в парламенте Грузии
21:44 04.08.2022 (обновлено: 21:48 04.08.2022)
Грузия не будет ждать одобрения Венецианской комиссии для принятия этого закона, так как комиссия получила этот вариант от украинской власти, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Закон по деолигархизации, принятый украинским парламентом, уже одобрен Еврокомиссией и мы используем в своем законе все его основные принципы в соответствии с грузинскими реалиями, заявил глава юридического комитета Анри Оханашвили.
Рабочая группа рассматривает в качестве рабочего варианта закона о деолигархизации украинскую модель закона об олигархах, который был задействован этой весной. Совет Евросоюза призвал Украину, которая в отличие от Грузии уже получила статус кандидата, приступить к выполнению этого закона.
"Этот закон одобрил ЕС в отношении Украины, и есть требование по его имплементации, поэтому чтобы исключить любые спекуляции, рабочая группа поставила своей целью привести этот закон соответствие с грузинской действительностью", - сказал Оханашвили.
При этом он отметил, что Грузия уже не будет ждать одобрения Венецианской комиссии для принятия этого закона, так как комиссия получила этот вариант от украинской власти.
"Контекст и принципы везде одни и те же. Когда идет речь об ослаблении влияния и превенции рисков. Исходя из того, что Украина уже отправила закон, с нашей стороны нелогично отправлять ту же модель повторно. Все основные принципы должны быть перенесены, чтобы потом не вышло так, что мы внесем вопросы, которые не будут приемлемы для Венецианской комиссии и Еврокомиссии", - сказал Оханашвили.
Согласно плану правящей партии, законопроект о деолигархизации поступит в парламент в виде инициативы не позднее 5 октября и будет утвержден до 29 ноября.