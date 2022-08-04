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Козин: НАТО вмешается в конфликт, если ситуация в Косово дойдет до войны
Козин: НАТО вмешается в конфликт, если ситуация в Косово дойдет до войны
Балканский регион 31 июля вновь превратился в "пороховую бочку Европы". Как будет развиваться ситуация дальше? Смотрите, что думает по этому поводу эксперт и... 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T16:42+0400
2022-08-04T16:42+0400
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Сербия и Косово находились на грани военного конфликта и эта угроза не ушла окончательно, ведь Косово продолжит попытки дестабилизации ситуации, считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, член-корреспондент Российской Академии военных наук Владимир Козин. В чем суть вновь разгорающегося конфликта в Косове? Насколько реален военный сценарий его решения? Вмешается ли в конфликт НАТО и сможет ли Россия помочь сербам? Обо всем этом смотрите в интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
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видео, экспертное мнение, мультимедиа, россия, видео
Козин: НАТО вмешается в конфликт, если ситуация в Косово дойдет до войны
16:42 04.08.2022 (обновлено: 16:43 04.08.2022)
Балканский регион 31 июля вновь превратился в "пороховую бочку Европы". Как будет развиваться ситуация дальше? Смотрите, что думает по этому поводу эксперт и политолог
Сербия и Косово находились на грани военного конфликта и эта угроза не ушла окончательно, ведь Косово продолжит попытки дестабилизации ситуации, считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, член-корреспондент Российской Академии военных наук Владимир Козин.
В чем суть вновь разгорающегося конфликта в Косове? Насколько реален военный сценарий его решения? Вмешается ли в конфликт НАТО и сможет ли Россия помочь сербам? Обо всем этом смотрите в интервью.