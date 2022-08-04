https://sputnik-georgia.ru/20220804/kozin-nato-vmeshaetsya-v-konflikt-esli-situatsiya-v-kosovo-doydet-do-voyny-269195330.html

Козин: НАТО вмешается в конфликт, если ситуация в Косово дойдет до войны

Козин: НАТО вмешается в конфликт, если ситуация в Косово дойдет до войны

Балканский регион 31 июля вновь превратился в "пороховую бочку Европы". Как будет развиваться ситуация дальше? Смотрите, что думает по этому поводу эксперт и... 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T16:42+0400

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Сербия и Косово находились на грани военного конфликта и эта угроза не ушла окончательно, ведь Косово продолжит попытки дестабилизации ситуации, считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, член-корреспондент Российской Академии военных наук Владимир Козин. В чем суть вновь разгорающегося конфликта в Косове? Насколько реален военный сценарий его решения? Вмешается ли в конфликт НАТО и сможет ли Россия помочь сербам? Обо всем этом смотрите в интервью.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, экспертное мнение, мультимедиа, россия, видео