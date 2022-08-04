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Меньше машин и больше деревьев – проект Центрального парка в Тбилиси изменен

Меньше машин и больше деревьев – проект Центрального парка в Тбилиси изменен

В гигантском парке, который появится в грузинской столице, будет больше деревьев и зон для пикника 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T07:31+0400

2022-08-04T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси внесла изменения в проект обустройства Центрального парка столицы – за счет уменьшения площади паркинга планируется обустроить зеленые насаждения и теннисный корт, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Территорию в 36 гектаров фонд "Карту", принадлежащий основателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардеру Бидзине Иванишвили, выкупил у частного владельца и безвозмездно передал городу. На обустройство нового парка фонд выделяет несколько десятков миллионов лари.Также, по словам мэра, в парке появятся дополнительные площадки для пикников."В частности, на месте отмененных французского сада и ботанического сада, общая площадь которых составила 28 232 квадратных метра, на указанной территории будут устроены только зеленые насаждения и места для пикника, а деревья и растения будут высажены на небольших холмах для тени", – сказал Каладзе.Он подчеркнул, что мэрия столицы не потратит на проект ни копейки – благотворительный фонд "Карту" и Бидзина Иванишвили полностью покроют расходы по созданию парка на территории, переданной мэрии в качестве подарка.Согласно проекту, на мультифункциональном пространстве Центрального парка предусмотрено обустройство образовательного центра, декоративных садов. На территории парка разместят фонтан и амфитеатр, спортивную зону, здесь появится самый большой в Тбилиси скейтпарк.Предусмотрены лесные зоны, пространства для прогулки животных, панорамная платформа, искусственное озеро, пешеходный мост, два тоннеля, парк веревок и зиплайн – экстремальный спуск на стальных канатах. Планируются велосипедные тропинки, пространства для стритбола, зоны для пикников и скалолазания. Вокруг Центрального парка будут обустроены автостоянки.Презентация проекта Центрального парка Тбилиси состоялась 6 октября 2021 года, незадолго до парламентских выборов.

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