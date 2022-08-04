https://sputnik-georgia.ru/20220804/na-vostoke-gruzii-nashli-telo-molodogo-muzhchiny-269190555.html

На востоке Грузии нашли тело молодого мужчины

На востоке Грузии нашли тело молодого мужчины

Причиной смерти мужчины, предположительно, стало удушье 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T14:31+0400

2022-08-04T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Тело молодого мужчины нашли в курортном поселке Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на SKnews.Травм на теле обнаружено не было. Причиной смерти стала механическая асфиксия, согласно информации из Ахалцихского отделения Национального бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули.В МВД пока не делают комментариев.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия