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На востоке Грузии нашли тело молодого мужчины
На востоке Грузии нашли тело молодого мужчины
Причиной смерти мужчины, предположительно, стало удушье 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T14:31+0400
2022-08-04T14:48+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Тело молодого мужчины нашли в курортном поселке Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на SKnews.Травм на теле обнаружено не было. Причиной смерти стала механическая асфиксия, согласно информации из Ахалцихского отделения Национального бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули.В МВД пока не делают комментариев.
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На востоке Грузии нашли тело молодого мужчины

14:31 04.08.2022 (обновлено: 14:48 04.08.2022)
© photo: Sputnik / StringerПолицейские на месте преступления. Борьба с преступностью
Полицейские на месте преступления. Борьба с преступностью - Sputnik Грузия, 1920, 04.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Причиной смерти мужчины, предположительно, стало удушье
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Тело молодого мужчины нашли в курортном поселке Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети), сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на SKnews.
Травм на теле обнаружено не было. Причиной смерти стала механическая асфиксия, согласно информации из Ахалцихского отделения Национального бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули.
В МВД пока не делают комментариев.
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