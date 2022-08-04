https://sputnik-georgia.ru/20220804/novoe-oruzhie-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-269175776.html

Новое оружие России в спецоперации на Украине

Новое оружие России в спецоперации на Украине

Кроме достижения главных целей специальной военной операции, Россия в технологическом противостоянии с коллективным Западом на Украине проверяет на практике, в... 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T09:41+0400

2022-08-04T09:41+0400

2022-08-04T09:41+0400

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Речь идет о гиперзвуковых ракетах, истребителях пятого поколения, разведывательно-ударных БПЛА и дронах-камикадзе, бронетехнике, системах радиоэлектронной борьбы, лазерных, электромагнитных, роботизированных и других комплексах.С первых дней спецоперации на Украине российские войска применяют новейшие образцы вооружения для уничтожения боевой техники, позиций и арсеналов ВСУ. Технологическое доминирование РФ на Европейском театре военных действий (ТВД) позволяет эффективно перемалывать силы и средства противника, включая современную боевую технику из поставок США и НАТО.Дебютное боевое применение десятков образцов новейших вооружений в СВО показало огромный технологический отрыв России от коллективного Запада, боевое превосходство практически во всех сферах (воздух, море, суша). Опыт систематизировать сложно, Минобороны РФ публикует не всю информацию. Сегодня можно выделить отдельные, наиболее яркие изделия российского ОПК.Неотразимый "Кинжал"Первое боевое применение гиперзвуковой ракеты "Кинжал" воздушного базирования стало, пожалуй, самым заметным событием минувших 160 дней спецоперации.Одним ударом 18 марта был уничтожен крупный заглубленный арсенал ВСУ в горном районе Ивано-Франковской области, близ поселка Делятин. Во времена СССР здесь располагалась одна из 13 центральных баз хранения стратегических ядерных боеголовок. Гиперзвуковой "Кинжал" легко пробил противоядерную защиту, и разрушил вырубленную в толще гор систему тоннелей вместе с ракетными и артиллерийскими боеприпасами (в том числе поставленными США и НАТО).В дальнейшем американцы насчитали семь фактов применения "Кинжала" по стратегическим объектам ВСУ, и долго еще выкапывали обломки ракет в точках боевого применения, пытаясь разгадать тайны российского гиперзвука.Горячее небо: самолеты и беспилотникиВоздушное пространство Украины, пронизанное враждебным электромагнитным излучением самолетов-разведчиков, наземных радаров и космических аппаратов НАТО, стало горячим полем технологического противостояния для российского истребителя Су-57 пятого поколения.Су-57 обнаруживает воздушные и наземные цели на дистанции до 400 км, обладает искусственным интеллектом и способностью всенаправленного, многоканального применения оружия, включая высокоточные ракеты большой дальности. В ходе спецоперации четверка истребителей Су-57 действует в единой информационной тактической сети, и эффективно решает задачу демилитаризации Украины.В ходе СВО впервые выполнили боевые задачи российские легкие дроны "Ласточка" и модернизированный "Ланцет" с боевой частью увеличенной мощности. Эти беспилотники эффективно поражают живую силу и бронетехнику ВСУ."Ласточка" несет адаптированные для ударов с воздуха 43-мм боеприпасы для гранатомета ГМ-94 массой по 280-350 граммов (более полудюжины модификаций). Дрон-камикадзе "Ланцет" с боевой частью массой до 5 кг и временем полета до 60 минут используется для уничтожения украинской пехоты в окопах (домах) и бронетехники в лесопосадках термобарическими и кумулятивными боеприпасами.Активно действует и средневысотный ударный БПЛА "Иноходец" ("Орион"). Минобороны РФ в начале марта опубликовало кадры боевой работы "Иноходца" в Донбассе "управляемым авиационным боеприпасом". Беспилотник может "конкурировать" с пилотируемой авиацией – вести разведку, обеспечивать целеуказание, наносить точечные удары по объектам противника. Способен находиться в воздухе более суток, и взять на борт 300 кг полезной нагрузки. Потолок 7 500 м, максимальная скорость до 200 км/час, боевой радиус 300 км.Боевые лазеры и системы РЭБПрименением на Украине лазерных комплексов нового поколения Россия напомнила об опасности прокси-эскалации непосредственно для США и их союзников, продемонстрировала возможности мгновенного уничтожения дорогостоящих радиоэлектронных и оптических средств разведки в воздушном и космическом пространстве, включая спутники Пентагона на дальних орбитах.К примеру, боевой лазерный комплекс "Задира" успешно продемонстрировал способность за пять секунд сжечь беспилотник противника на удалении 5 км. "Выстрел" невозможно перехватить, поражение цели гарантированно.Достойно дебютировал в СВО комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-С", способный подавлять все виды воздушных целей – на любой высоте и скорости, на удалении более 300 км. Программно-аппаратные средства РЭБ "глушат" радиоканалы управления беспилотников, бортовую электронику самолетов и вертолетов противника. Основными целями "Красухи-С" в ходе спецоперации стали украинские штурмовики Су-25, которые на предельно малых высотах постоянно и безуспешно пытаются найти лазейки в радиолокационном поле российской войсковой группировки.В спецоперации активно применяются новейшие "противодроновые ружья". В июле состоялось первое боевое применение комплекса ЛПД-801 в Донбассе. В зависимости от режима работы и особенностей беспилотника-цели, дальность поражения достигает 1 500 м, в секторе подавления 35 градусов. Комплекс ЛПД-801 в форм-факторе АК удобен в эксплуатации (длина 97 см, вес без батареи – 3,5 кг). Для подавления беспилотников ВСУ задействовали также переносные электромагнитные комплексы "Ступор" – это оружие отличается высокой эффективностью на дистанции прямой видимости цели (около 2 км, в секторе 20 градусов). Массовый серийный выпуск таких комплексов позволит в кратчайшие сроки "приземлить" всю беспилотную технику противника."Терминатор" на стероидахБоевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" появились в Донбассе в мае, и позволили заметно нарастить ударный потенциал российских войск, динамику наступательных действий. Эта боевая машина успешно выдержала испытания в Сирии и активно пошла в войска в 2021 году.Автоматическая пушка "Терминатора" может сбивать воздушные цели на расстоянии до 2 500 метров, уничтожать живую силу на дистанции до 4 километров. Спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ обеспечивает море огня (до 2 тыс. выстрелов за 150 секунд) на дальности до 3 800 метров.Машина хорошо адаптирована для боев на минимальной дистанции: навигационная система ГЛОНАСС, многослойная комбинированная броня и динамическая защита нового поколения "Реликт" (эквивалент брони до 1,1 тыс. мм). Автоматическая система наблюдения обеспечивает оптическое и акустическое обнаружение лазерного излучения, то есть прицеливания противника."Терминатор" несет необитаемый модуль вооружения с дистанционным управлением и боезапасом в бронированной капсуле. Дизельный двигатель В-92С2 мощностью 1 тыс. л. с. – под стать могущественному вооружению. Неслучайно германское издание Stern спрогнозировало, что "Терминатор" станет экспортным бестселлером России.Разумеется, список новинок российского вооружения на полях СВО – неполный. На этом фоне новое оружие Запада на Украине – американские РСЗО HIMARS, французские самоходные гаубицы CAESAR и немецкие Panzerhaubitze 2000 – показывает недостаточную надежность и эффективность, быстро изнашивается, выходят из строя и уничтожаются российскими войсками. Не говоря уже о "легендированных" американских "Джавелинах" и "Стингерах" или турецких беспилотниках "Байрактар-ТБ2", от которых теперь отказываются даже ВСУ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

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аналитика, колумнисты, нато, минобороны рф, пентагон, донбасс, сша, украина, россия, в мире