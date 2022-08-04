https://sputnik-georgia.ru/20220804/podachu-elektroenergii-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-grafik-otklyucheniya-po-rayonam-269163807.html

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси: график отключения по районам

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси: график отключения по районам

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T10:02+0400

2022-08-04T10:02+0400

2022-08-04T10:02+0400

теласи

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 4 августа, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районах Дидубе и Чугурети с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей аллеи Агмашенебели (частично), Дигомского массива (частично), пр. Агмашенебели (частично), пр. Царицы Тамары (частично), пр. Акакия Церетели (частично), территории прилегающей к Вокзальной площади, территории прилегающей к Боржомскому вокзалу, территории прилегающей к парку "Муштаид", ул. Гори, Цотне Дадиани (частично), Тазо Тохадзе, Цабадзе, Цинамдзгвришвили, Тевдоре Мгвдлис, Пиросмани, Читая, Конституции, Гоголя, Чубинашвили, Маяковского, Кипиани, Давида Кипшидзе, Рафиела Агладзе, Кутаисской, Эвдошвили, Вахушти Багратиони, Элиава, Батумской, Тетелашвили, Марджанишвили, Микеладзе, Геловани, Акакия Бакрадзе и Чачава (частично).В Самгори свет с 10:00 до 18:00 отключат населению Кахетинского шоссе (частично), IIIа микрорайона Варкетили-3, X квартала Варкетили-3, ул. Джавахетской, Виктора Купрадзе, Калоубнис и Шуамтис. С 11:00 до 16:00 – II микрорайона Верхнего плато массива Варкетили и ул. Борцов за единство Грузии.С 19:00 до 21:00 ограничения коснутся жителей поселка Аэропорта (частично), поселка Грузсельмаш, поселка Лило (частично), Станции Лило, поселка Самгори-2, ул. Чирнахули, Мекокишвили и Юмашева.В районе Мтацминда сбой в подаче электричества с 10:00 до 15:00 ожидает жителей сел Табахмела (частично), Коджори (частично), Кикети (частично) и Дидеба.В Крцанисском районе с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Крцанисской, Ладо Асатиани, Горгасали (частично), Абесадзе, Або Тбилели, Мелкадзе, Абовяна, Григола Хандзтели и Саят-Нова.В Надзаладеви в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Гурамишвили (частично), ул. Гвазаури и Грмагеле. С 11:00 до 12:00 – пр. Гурамишвили (частично), поселка Згвисубани (частично), III, IV микрорайонов поселка ТЭВЗ (частично), поселка Санзона (частично), ул. Шенгелия, Гудамакари, Мухранской, Давида Гареджи, Ратевани, Нагомари, Хорнабуджи, Глинка, Чарглис, Лиахвской, Жинвальской, Абесалома Векуа, Рамаза Чхиквадзе, Шатильской и Урекской.В Сабуртало с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Важа Пшавела (частично), пр. Пекина (частично), ул. Гурама Панджикидзе, Будапештской и Ташкентской.Что касается Исани, там с 10:00 до 18:00 света не будет у жителей территории прилегающей к кладбищу Петра и Павла, ул. Джорджа Буша, Гуджаретской, Тамаза Папиашвили, Иорской, Мелаани и Романа Гвенцадзе.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, тбилиси, электроэнергия