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Пути назад нет: как Пелоси перечеркнула возможности сотрудничества Китая и США
Пути назад нет: как Пелоси перечеркнула возможности сотрудничества Китая и США
Проигнорировав многочисленные предупреждения Китая, Пелоси все же прилетела на Тайвань. О последствиях этого визита рассуждает эксперт-политолог 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T15:54+0400
2022-08-04T15:54+0400
2022-08-04T15:54+0400
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Несмотря на то, что Китай достаточно сдержанно отреагировал на провокацию, дальнейшие действия КНР будут жесткими и по отношению к Тайваню, и по отношению к США, считает китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов. В чем будет заключаться китайский ответ? Как простые китайцы отреагировали на действия США? Возможно ли возобновление китайско-американского сотрудничества после визита Пелоси на Тайвань? Обо всем этом смотрите в интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Пути назад нет: как Пелоси перечеркнула возможности сотрудничества Китая и США
Проигнорировав многочисленные предупреждения Китая, Пелоси все же прилетела на Тайвань. О последствиях этого визита рассуждает эксперт-политолог
Несмотря на то, что Китай достаточно сдержанно отреагировал на провокацию, дальнейшие действия КНР будут жесткими и по отношению к Тайваню, и по отношению к США, считает китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов.
В чем будет заключаться китайский ответ? Как простые китайцы отреагировали на действия США? Возможно ли возобновление китайско-американского сотрудничества после визита Пелоси на Тайвань? Обо всем этом смотрите в интервью.