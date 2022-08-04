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Пути назад нет: как Пелоси перечеркнула возможности сотрудничества Китая и США

Пути назад нет: как Пелоси перечеркнула возможности сотрудничества Китая и США

Проигнорировав многочисленные предупреждения Китая, Пелоси все же прилетела на Тайвань. О последствиях этого визита рассуждает эксперт-политолог 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T15:54+0400

2022-08-04T15:54+0400

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Несмотря на то, что Китай достаточно сдержанно отреагировал на провокацию, дальнейшие действия КНР будут жесткими и по отношению к Тайваню, и по отношению к США, считает китаевед-публицист, автор книг о Китае Николай Вавилов. В чем будет заключаться китайский ответ? Как простые китайцы отреагировали на действия США? Возможно ли возобновление китайско-американского сотрудничества после визита Пелоси на Тайвань? Обо всем этом смотрите в интервью.

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