https://sputnik-georgia.ru/20220804/saakashvili-ne-uydet-iz-politiki-a-ivanishvili-ne-vernetsya--mnenie-eksperta-269199319.html

Саакашвили не уйдет из политики, а Иванишвили не вернется – мнение эксперта

Саакашвили не уйдет из политики, а Иванишвили не вернется – мнение эксперта

Заявление представителей оппозиционных партий "Гирчи" и "Граждане" о том, как снизить поляризацию общества в стране, лишены связи с реальностью, считает... 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T18:58+0400

2022-08-04T18:58+0400

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По мнению представителей оппозиционных партий парламентского меньшинства, есть три шага, которые помогут искоренить поляризацию в стране.Первый – экс-президент Михаил Саакашвили должен исчезнуть с политической арены, основатель правящей партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили, наоборот, должен вернуться к политической деятельности, а проходной барьер в парламент на следующих парламентских выборах 2024 года должен быть ниже 2%.По мнению Мамрадзе, Саакашвили, даже если даст слово о том, что уйдет из политики, он его не сдержит, Иванишвили же никогда не стремился к политической власти, поэтому к этой деятельности он не вернется."А что касается парламентских выборов, то отвечу так: почему во всех европейских странах барьер в парламент достаточно высокий - 4-5%? А все для того, чтобы маргинальная, простите, шпана не могла пробраться в парламент", - прокомментировал Мамрадзе.

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2022

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