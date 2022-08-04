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Сезон охоты откроется в Грузии в конце августа
Сезон охоты откроется в Грузии в конце августа
Для охоты нужно иметь разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия и квитанцию об оплате сбора 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T12:36+0400
2022-08-04T12:36+0400
2022-08-04T12:46+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Сезон охоты на перелетных птиц откроется в Грузии 27 августа, говорится в сообщении на сайте министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов или перелетных птиц. Каждый год через страну пролетает более миллиона перелетных птиц.Охотиться в Грузии можно на 21 вид птиц. При этом для каждого вида птиц установлены сроки охоты и ежедневный лимит, сказано в сообщении. На вальдшнепа можно охотиться с 1 октября по 1 марта, а на остальных птиц – с 27 августа по 15 февраля.Во время охоты нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в 10 лари (около 3,7 доллара). Оплатить этот сбор можно в любом банке Грузии.Охотники также должны иметь при себе документ, выданный МВД Грузии, подтверждающий право на хранение и ношение охотничьего оружия.В случае соблюдения всех правил охотиться на перелетных птиц можно с четвертой субботы августа по 1 марта следующего года.Охота запрещена в городах, а также в радиусе 500 метров от охраняемых территорий.Во время охоты запрещается поджигать растительность, использовать любого вида ловушки, клетки, петли, электронные устройства, яд и рефлекторы для ружей, собирать яйца диких птиц и продавать их, разрушать гнезда, берлоги животных и так далее.Штраф за нарушение правил охоты составляет от 100 лари до 2 тысяч лари (от 27 до 730 долларов) в зависимости от вида нарушения.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество
Сезон охоты откроется в Грузии в конце августа
12:36 04.08.2022 (обновлено: 12:46 04.08.2022)
Для охоты нужно иметь разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия и квитанцию об оплате сбора
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Сезон охоты на перелетных птиц откроется в Грузии 27 августа, говорится в сообщении на сайте министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов или перелетных птиц. Каждый год через страну пролетает более миллиона перелетных птиц.
Охотиться в Грузии можно на 21 вид птиц. При этом для каждого вида птиц установлены сроки охоты и ежедневный лимит, сказано в сообщении
.
На вальдшнепа можно охотиться с 1 октября по 1 марта, а на остальных птиц – с 27 августа по 15 февраля.
Во время охоты нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в 10 лари (около 3,7 доллара). Оплатить этот сбор можно в любом банке Грузии.
Охотники также должны иметь при себе документ, выданный МВД Грузии, подтверждающий право на хранение и ношение охотничьего оружия.
В случае соблюдения всех правил охотиться на перелетных птиц можно с четвертой субботы августа по 1 марта следующего года.
Охота запрещена в городах, а также в радиусе 500 метров от охраняемых территорий.
Во время охоты запрещается поджигать растительность, использовать любого вида ловушки, клетки, петли, электронные устройства, яд и рефлекторы для ружей, собирать яйца диких птиц и продавать их, разрушать гнезда, берлоги животных и так далее.
Штраф за нарушение правил охоты составляет от 100 лари до 2 тысяч лари (от 27 до 730 долларов) в зависимости от вида нарушения.