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Смертью 7-летнего мальчика в тбилисской клинике заинтересовались следственные органы
Смертью 7-летнего мальчика в тбилисской клинике заинтересовались следственные органы
Параллельно к расследованию случившегося подключилось Агентство регулирования медицинской деятельности Минздрава Грузии 04.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-04T17:02+0400
2022-08-04T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. МВД Грузии приступило к расследованию обстоятельств дела о гибели 7-летнего ребенка в Национальном центре урологии имени Манагадзе в Тбилиси.Трагический инцидент произошел 3 августа. По словам семьи погибшего мальчика, его готовили к операции. После введения анестетика, ребенок пожаловался матери на нехватку воздуха. Через час семье сообщили, что ребенок скончался из-за возникших в ходе операции осложнений. При этом мать ребенка утверждает, что операция так и не была проведена. Семья Демурия винит в его гибели анестезиолога.Параллельно к расследованию случившегося подключилось Агентство регулирования медицинской деятельности Минздрава Грузии."К нам пришли из регулирующего агентства, запросили соответствующую медицинскую документацию и, вероятно, продолжат изучение этого вопроса в соответствии с установленными ими процедурами", - сказал Барамидзе.Как отметил Теймураз Барамидзе, в течение 50 минут пациенту проводили реанимационные мероприятия, но безрезультатно.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, минздрав, мвд грузии
Смертью 7-летнего мальчика в тбилисской клинике заинтересовались следственные органы
Параллельно к расследованию случившегося подключилось Агентство регулирования медицинской деятельности Минздрава Грузии
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. МВД Грузии приступило к расследованию обстоятельств дела о гибели 7-летнего ребенка в Национальном центре урологии имени Манагадзе в Тбилиси.
Трагический инцидент произошел 3 августа. По словам семьи погибшего мальчика, его готовили к операции. После введения анестетика, ребенок пожаловался матери на нехватку воздуха. Через час семье сообщили, что ребенок скончался из-за возникших в ходе операции осложнений. При этом мать ребенка утверждает, что операция так и не была проведена. Семья Демурия винит в его гибели анестезиолога.
"На данном этапе проводятся предварительные следственные действия. Проводится опрос врачей, принимавших участие в лечении пациента. Уже опрошен анестезиолог", - заявил юрист клиники Теймураз Барамидзе в эфире телеканала "Имеди".
Параллельно к расследованию случившегося подключилось Агентство регулирования медицинской деятельности Минздрава Грузии.
"К нам пришли из регулирующего агентства, запросили соответствующую медицинскую документацию и, вероятно, продолжат изучение этого вопроса в соответствии с установленными ими процедурами", - сказал Барамидзе.
Как отметил Теймураз Барамидзе, в течение 50 минут пациенту проводили реанимационные мероприятия, но безрезультатно.