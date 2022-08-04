https://sputnik-georgia.ru/20220804/smertyu-7-letnego-malchika-v-tbilisskoy-klinike-zainteresovalis-sledstvennye-organy-269196018.html

Смертью 7-летнего мальчика в тбилисской клинике заинтересовались следственные органы

Смертью 7-летнего мальчика в тбилисской клинике заинтересовались следственные органы

Параллельно к расследованию случившегося подключилось Агентство регулирования медицинской деятельности Минздрава Грузии 04.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-04T17:02+0400

2022-08-04T17:02+0400

2022-08-04T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. МВД Грузии приступило к расследованию обстоятельств дела о гибели 7-летнего ребенка в Национальном центре урологии имени Манагадзе в Тбилиси.Трагический инцидент произошел 3 августа. По словам семьи погибшего мальчика, его готовили к операции. После введения анестетика, ребенок пожаловался матери на нехватку воздуха. Через час семье сообщили, что ребенок скончался из-за возникших в ходе операции осложнений. При этом мать ребенка утверждает, что операция так и не была проведена. Семья Демурия винит в его гибели анестезиолога.Параллельно к расследованию случившегося подключилось Агентство регулирования медицинской деятельности Минздрава Грузии."К нам пришли из регулирующего агентства, запросили соответствующую медицинскую документацию и, вероятно, продолжат изучение этого вопроса в соответствии с установленными ими процедурами", - сказал Барамидзе.Как отметил Теймураз Барамидзе, в течение 50 минут пациенту проводили реанимационные мероприятия, но безрезультатно.

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